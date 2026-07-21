Grozljivo neurje s točo opustošilo kampe v Istri, poročajo tudi o ranjenih (VIDEO)

Napovedi meteorologov so se uresničile. Istro je prizadela močna nevihta, nad morjem pa so se razvile kar štiri supercelice, ki so lokalno prinesle izjemno veliko točo, česa takšnega v istrski regiji v zadnjih nekaj letih niso zabeležili, piše Jutarnji list.

Najhuje je bilo na območju Rovinja, kjer je padala toča, s premerom več kot pet centimetrov in povsem opustošila tamkajšnje kampe. Po prvih informacijah omenjenega portala je več ljudi utrpelo lažje poškodbe, medtem ko materialno škodo še ocenjujejo. Največ škode bo najverjetneje na avtomobilih, kamp prikolicah, šotorih in strehah.

Nevihtni sistem je nato nadaljeval pot proti notranjosti Istre, še vedno na celem območju obstaja možnost nove toče, močnih nalivov in izrazitejših neviht. Na območju so ponovno opazili tudi redke oblačne formacije asperitas, za katere so značilne valovite strukture na nebu, ki močno spominjajo na valove. Pojavlja se zelo redko, najpogosteje med izrazito atmosfersko nestabilnostjo.

»Za formacije asperitas so značilne dobro definirane, valovite strukture na spodnji strani oblaka, ki so lahko gladke ali nepravilne. Včasih se spuščajo v ostre konice. Spreminjajoče se stopnje osvetljenosti in debeline oblaka lahko povzročijo dramatične vizualne učinke,« pojav opisujejo pri Cloud Atlas.

Poleg neurij težave povzroča tudi močan veter, ki je zapihal pod Velebitom na območju med krajema Novi Vinodolski in Senj. Zaradi močnega bočnega vetra je tam prepovedan promet za kamp prikolice, avtobuse in motorna kolesa.