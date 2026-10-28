Grozljivo pričevanje potnika po trčenju vlakov: »Ljudi je metalo po vagonu, povsod so ležali ranjenci« (FOTO)

Kot smo že poročali, sta danes zjutraj v osrednji Španiji trčila dva hitra potniška vlaka. Nesreča se je zgodila malo pred deveto uro med občinama Urda in Orgaz v provinci Toledo, ko je eden od vlakov od zadaj trčil v drugega. Umrlo je najmanj 39 ljudi, več potnikov je poškodovanih, zaradi nesreče pa so ustavili promet na železniški progi med Madridom in Andaluzijo.

Medtem ko reševalne ekipe nadaljujejo delo na prizorišču, so španski mediji objavili pričevanja potnikov, ki so preživeli silovito trčenje. Njihovi opisi razkrivajo, kaj se je dogajalo v vagonih v prvih trenutkih po nesreči.

»Kar naenkrat je vse poletelo po zraku«

54-letni Jesús Jerónimo, ki je potoval v drugem vagonu hitrega vlaka AVE proti Sevilli, je med vožnjo delal na prenosnem računalniku. Nič ni nakazovalo, da se bo potovanje v naslednjem trenutku spremenilo v katastrofo. »Delal sem na računalniku, ko je nenadoma prišlo do silovitega zaviranja. Vse je poletelo po zraku,« je za špansko radijsko postajo Cadena SER opisal trenutek trčenja. Udarilo ga je v sedež pred njim, po vagonu pa je začelo metati tudi druge potnike. Sprva so mislili, da je vlak iztiril. Šele ko so se začeli pobirati in pomagati drug drugemu, so ugotovili, kako resen je položaj.

Vagon je ostal nagnjen na stran, zato so se potniki bali, da bi se lahko vsak trenutek prevrnil. Med njimi so bili številni poškodovani, osebne stvari in papirji pa so ležali razmetani po tleh. Jerónimo je pri trčenju utrpel poškodbo nosu in ureznino na roki, vendar je poudaril, da jo je v primerjavi z drugimi odnesel izjemno dobro. »Imel sem veliko srečo. To ni nič v primerjavi s tistimi, ki so bili v najhuje prizadetem delu vlaka,« je povedal.

Med poškodovanimi opazil moškega brez roke

Ko mu je uspelo zapustiti vagon, je začel pomagati drugim potnikom in reševalcem. Med drugim je pomagal pri oskrbi ranjenca, medtem ko so se zdravstveni delavci ukvarjali s številnimi drugimi poškodovanimi. Njegovi opisi prizorišča so pretresljivi. Povedal je, da je videl mladeniča z amputirano roko, pa tudi več negibnih ljudi, za katere je domneval, da so mrtvi. V neposredni bližini je opazoval tudi enega od vagonov, ki je po trčenju zdrsnil po nasipu. Bil je prevrnjen in povsem uničen.

Reševanje je dodatno oteževala lokacija nesreče, saj sta vlaka trčila na območju zunaj večjega naselja. Po njegovih besedah so potrebovali pomoč velikega števila reševalcev, saj je bilo poškodovanih zelo veliko.

FOTO: Handout Afp

O obupu potnikov priča tudi izpoved Marisol, matere mladeniča Adriána, ki je bil na vlaku proti Sevilli. S prijatelji je potoval na službeno konferenco, ko je prišlo do trčenja. Po nesreči je materi uspelo govoriti s sinom. Povedal ji je, da so ljudje ob trčenju poleteli po vagonu in da ne morejo več do svojih stvari. Za pogovor z njo si je moral izposoditi telefon. »Mama, ljudje umirajo, ničesar ne moremo storiti,« ji je po njenih besedah povedal pretreseni sin. Adrián je bil poškodovan, eden od njegovih prijateljev pa je po materinih navedbah utrpel hud zlom noge. Marisol je med televizijskim pogovorom jokala in povedala, da se odpravlja po sina, ki je bil po nesreči v hudem šoku.

»Slišala sem kričanje, videla mrtve ljudi«

Še eno pretresljivo pričevanje je za španske medije podala potnica Eduarda, ki je bila na vlaku zasebnega prevoznika Iryo. Potovala je s svojima mačkama, ko je nenadoma začutila silovito zaviranje. Sunek jo je skupaj s sedežem vrgel naprej. Ko so potniki začeli zapuščati vlak, je pred seboj zagledala prizore, ki jih, kot pravi, ne bo nikoli pozabila. Opisala je jokajoče ljudi, krike poškodovanih in potnike, ki niso mogli iz vagonov. Videla naj bi tudi mrtve ljudi pod poškodovanimi vagoni. Posebej se ji je vtisnil v spomin prizor moškega, ki je ostal ujet pod vlakom in so mu bile vidne samo noge.

Sama jo je odnesla brez poškodb, po evakuaciji pa so jo odpeljali v športno dvorano, kjer so oblasti organizirale sprejem in pomoč preživelim. Na prizorišču so posredovali gasilci, policisti, zdravstveni reševalci in helikopterji nujne medicinske pomoči. Pri reševanju so sodelovale tudi ekipe civilne zaščite iz okoliških krajev. Po podatkih regionalnih oblasti je bilo na vlaku AVE 397 potnikov, na vlaku Iryo pa 147. Trčenje je bilo tako silovito, da je več vagonov iztirilo, nekateri pa so zdrsnili po železniškem nasipu.

FOTO: Handout Afp

Pristojni preiskujejo, kako je lahko prišlo do trčenja na progi za visoke hitrosti. Po prvih informacijah je vlak zasebnega prevoznika stal na tirih, ko je vanj od zadaj trčil vlak državnega prevoznika Renfe. Španski mediji ob sklicevanju na vladne vire poročajo tudi o možnosti napake pri dovoljenju za nadaljevanje vožnje, vendar uradni vzrok nesreče še ni potrjen.