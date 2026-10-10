Halo, Putin! Trump in Melania sta mu voščila za rojstni dan, v ozadju pa odmeva dogovor (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melania sta ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu čestitala za 74. rojstni dan, so sporočili iz Kremlja. Trump je Putinu med telefonskim pogovorom v petek zaželel uspeh in dobro zdravje, hkrati pa mu prenesel pozdrave svoje soproge Melanie, je po poročanju ruske državne tiskovne agencije TASS povedal Putinov svetovalec za zunanjo politiko Jurij Ušakov. Putin se je Trumpu zahvalil za čestitke.

Po Ušakovih besedah je pogovor, ki je bil po navedbah Kremlja že šesti med predsednikoma v letošnjem letu, potekal dobro. Kot je dejal, ne Putin ne Trump nista želela prva končati telefonskega pogovora. Po zadnjem pogovoru s Putinom je Trump objavil dogovor, v skladu s katerim bo več kot 300.000 ton dizelskega goriva nemudoma na voljo Združenim državam Amerike in svetovnemu trgu.

Govorila sta tudi o vojni v Ukrajini

Putin in Trump sta se pogovarjala tudi o vojni v Ukrajini, je povedal Ušakov. Putin je po njegovih besedah jasno poudaril, da rusko stališče glede ciljev tega, kar Moskva imenuje »posebna vojaška operacija«, ostaja nespremenjeno. Ušakov je dodal, da Putin ceni Trumpa in njegovo ekipo zaradi njune usmerjenosti v dialog z Rusijo. Predsednika bi se lahko srečala na vrhu Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC) na Kitajskem sredi novembra, vendar datum srečanja še ni dogovorjen.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dogovor ostro kritiziral. Ocenil je, da pomeni vlaganje v vojno proti Ukrajini, ki bi jo bilo treba končati, ne pa podaljševati.

Rusija napada Ukrajino od februarja 2022

Rusija vodi vojno proti Ukrajini od februarja 2022. Washington že več mesecev pritiska na obe strani, da bi dosegli mirovni sporazum. V sredo, na Putinov 74. rojstni dan, je Rusija izvedla posebej silovite napade na Ukrajino. Po navedbah ukrajinskih oblasti je umrlo najmanj 25 ljudi, poroča 24sata.hr.