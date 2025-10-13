  • Delo d.o.o.
ZGODOVINSKI DAN

Izrael: Čakali smo 738 dni, da to rečemo – dobrodošli doma (VIDEO)

Hamas je izpustil prvo skupino talcev. V regijo je že odpotoval ameriški predsednik Donald Trump, ki je pred odhodom zatrdil, da je vojne konec.
»Čakali smo 738 dni, da to rečemo: dobrodošli doma, Alon, Eitan, Guy, Ziv, Gali, Omri in Matan!« piše v objavi ministrstva ob fotografijah osvobojenih moških.

»Čakali smo 738 dni, da to rečemo: dobrodošli doma, Alon, Eitan, Guy, Ziv, Gali, Omri in Matan!« piše v objavi ministrstva ob fotografijah osvobojenih moških. FOTO: Foto: X

FOTO: Shir Torem Reuters

FOTO: Shir Torem Reuters

FOTO: Shir Torem Reuters

FOTO: Shir Torem Reuters

FOTO: Amir Cohen Reuters

FOTO: Amir Cohen Reuters

»Čakali smo 738 dni, da to rečemo: dobrodošli doma, Alon, Eitan, Guy, Ziv, Gali, Omri in Matan!« piše v objavi ministrstva ob fotografijah osvobojenih moških. FOTO: Foto: X
FOTO: Shir Torem Reuters
FOTO: Shir Torem Reuters
FOTO: Amir Cohen Reuters
STA, S. U.
 13. 10. 2025 | 07:41
 13. 10. 2025 | 10:17
A+A-

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes v okviru prve faze dogovora z Izraelom začelo iz ujetništva izpuščati talce, zajete med napadom na Izrael 7. oktobra 2023. Najprej je po poročanju medijev izpustilo skupino sedmih talcev, preostale naj bi izpustili okoli 9. ure po srednjeevropskem času. V regijo je že odpotoval ameriški predsednik Donald Trump, ki je pred odhodom zatrdil, da je vojne konec.

Pripadniki Hamasa naj bi talce že predali Rdečemu križu, ta pa naj bi jih predal izraelski vojski.

Gibanje mora v skladu z minuli teden doseženim dogovorom na podlagi mirovnega načrta ZDA do poldneva po lokalnem času izpustiti vse preostale talce, ki jih zadržuje od 7. oktobra 2023.

Živih naj bi jih bilo sicer še 20, obenem naj bi Hamas Izraelu predal posmrtne ostanke 28. Izrael bo v zameno izpustil okoli 250 palestinskih zapornikov in še 1700 priprtih Palestincev.

Družine talcev se medtem že od zgodnjih jutranjih ur zbirajo na trgu v Tel Avivu in na velikem ekranu spremljajo izmenjavo ter novice o talcih, ki jih v Izraelu pričakujejo v prihodnjih urah. Nekatere družine naj bi v pričakovanju vrnitve njihovih svojcev že napotili v vojaško bazo Re'im blizu meje z Gazo.

»Čakali smo 738 dni, da to rečemo: dobrodošli doma, Alon, Eitan, Guy, Ziv, Gali, Omri in Matan!« piše v objavi ministrstva ob fotografijah osvobojenih moških. Po podatkih izraelskih oblasti so bili vsi ugrabljeni med napadom Hamasa na jug Izraela leta 2023, ko so vojaki ubili okoli 1200 ljudi in odpeljali več kot 250 talcev v Gazo. Med osvobojenimi so Alon Ohel, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dalal, Ziv in Gali Berman, Omri Miran in Matan Angrest. Talci so med zaporom doživljali težke in nečloveške pogoje, brez ustrezne zdravstvene oskrbe in pod stalnim nadzorom Hamasovih vojakov, je pred tem sporočil Izrael.

Izrael bo v zameno izpustil okoli 250 palestinskih zapornikov in še 1700 priprtih Palestincev

Nekatere družine talcev naj bi v pričakovanju vrnitve njihovih svojcev že napotili v vojaško bazo Re'im blizu meje z enklavo.

Palestinsko gibanje mora v skladu z minuli teden doseženim dogovorom na podlagi mirovnega načrta ZDA do poldneva po lokalnem času izpustiti vse preostale talce, ki jih zadržuje od 7. oktobra 2023.

Živih talcev naj bi bilo še 20, obenem naj bi Hamas predal posmrtne ostanke 28. Izrael bo v zameno izpustil okoli 250 palestinskih zapornikov in še 1700 priprtih Palestincev. Hamas je davi že objavil imena 20 talcev, ki naj bi jih v kratkem izpustili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Shir Torem Reuters
FOTO: Shir Torem Reuters

Poleg izpustitev talcev dogovor o prekinitvi ognja po dveh letih vojne vključuje še delen umik izraelske vojske iz Gaze in odprtje humanitarnih kanalov za dostavo hrane in zdravil.

Prva faza mirovnega načrta ZDA

Gre za prvo fazo mirovnega načrta ZDA, ki ga bodo danes uradno potrdili na vrhu v Kairu. Udeležil se ga tudi njegov pobudnik, ameriški predsednik Donald Trump.

Ta je ob odhodu v regijo v nedeljo zatrdil, da je vojne med Hamasom in Izraelom konec. Izrazil je tudi prepričanje, da bo dogovorjena prekinitev ognja držala, in hvalil vlogo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ter Katarja, enega od posrednikov med stranema.

FOTO: Amir Cohen Reuters
FOTO: Amir Cohen Reuters

O drugih fazah njegovega mirovnega načrta bodo sicer strani morale še doseči dogovor. Med drugim gre za vprašanje upravljanja Gaze, obsega umika izraelskih enot in razorožitve Hamasa.

