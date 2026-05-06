Hantavirus vse bližje Sloveniji, WHO išče potnike, ki so bili na letalu v stiku z umrlo

Kritično bolnega britanskega zdravnika so evakuirali s križarke, po kateri pustoši smrtonosni hantavirus. Posnetki, ki so zaokrožili po spletu, prikazujejo zdravnike v zaščitnih oblekah, ki se vkrcavajo na luksuzno ladjo MV Hondius ob obali Zelenortskih otokov, da bi tri paciente pripeljali na specialistično zdravljenje v Evropo. Evakuirali so še dva druga potnika, 41-letnega Nizozemca in 65-letnega Nemca. Slednji naj ne bi imel simptomov bolezni, je pa menda bil v tesnem stiku z osebo, ki je 2. maja umrla na ladji. Vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Ghebreyesus je dejal, da bodo vse tri paciente evakuirali na Nizozemsko, a naj bi po poročanju časnika Bild nemškega državljana na testiranje prepeljali v bolnišnico v nemškem mestu Düsseldorf.

Na križarko se medtem odpravljata dva nizozemska zdravnika, specialista za nalezljive bolezni, na križarki pa naj bi ostala tudi po tem, ko bo izplula iz pristanišča na Zelenortskih otokih. Luksuzna križarka za zdaj tam ostaja, čeprav bi morala pristati na Kanarskih otokih, a je predsednik arhipelaga zavrnil njen prihod ter usodo skoraj 150 potnikov plovila pahnil v negotovost.

Prvi primer okužbe tudi v Švici

Švicarska vlada je medtem sporočila, da je bil moški, ki se je vrnil v Švico, potem ko je bil potnik na križarki MV Hondius, prav tako okužen s hantavirusom in se zdravi v Zürichu. Njegova žena trenutno nima nobenih simptomov, a so jo »zaradi varnostnih razlogov« namestili v izolacijo, poročajo lokalni mediji. Švicarski scenarij sicer odraža nočno moro zaskrbljenih uradnikov na Kanarskih otokih – da bi se potniki brez simptomov lahko izkrcali, pozneje pa bi se izkazalo, da so okuženi.

Svetovna zdravstvena organizacija medtem nujno išče 82 potnikov, ki so bili na letu 4Z132, saj bi lahko bili tudi oni izpostavljeni hantavirusu, piše Bild. Na letalu Embraer 190 družbe Airlink, ki je s Svete Helene 25. aprila poletel v Johannesburg v Republiki Južni Afriki, je bila namreč ženska, ki je bila pred tem na križarki MV Hondius, pozneje pa je v bolnišnici umrla zaradi posledic okužbe s hantavirusom. Pred tem sta umrla tudi njen mož in še ena oseba.