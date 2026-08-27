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TRAGIČNA SMRT

Hči Ratka Mladića se je ustrelila z njegovo pištolo! Še vedno krožijo teorije o usodni noči, po tem naj bi postal še bolj surov

Tragična smrt Ane Mladić, ki je veljala za očetovo ljubljenko, je sprožila številna ugibanja o razlogih za njen samomor in o tem, kako je dogodek vplival na Ratka Mladića.
Ana Mladić je bila hči Ratka Mladića in ena najboljših študentk medicine v Beogradu. Umrla je 24. marca 1994 v družinski hiši, njena smrt pa je bila uradno obravnavana kot samomor, čeprav so se pozneje pojavile številne teorije in dvomi o okoliščinah dogodka. FOTO: Foto: Youtube
Ana Mladić je bila hči Ratka Mladića in ena najboljših študentk medicine v Beogradu. Umrla je 24. marca 1994 v družinski hiši, njena smrt pa je bila uradno obravnavana kot samomor, čeprav so se pozneje pojavile številne teorije in dvomi o okoliščinah dogodka. FOTO: Foto: Youtube
S. U.
 27. 8. 2026 | 16:45
3:27
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Ana Mladić, ena najboljših študentk medicine, je veljala za ljubljenko svojega očeta Ratka Mladića. Nato je 24. marca 1994 v družinski hiši umrla zaradi strelne rane. Po uradni različici naj bi si življenje vzela z očetovo najljubšo pištolo. Njena smrt je še danes povezana s številnimi nepojasnjenimi okoliščinami in teorijami. Mladić, nekdanji poveljnik, je bil pozneje pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici ter številnih drugih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti.

V zaporu v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995, je danes v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srbske Ratko Mladić, poroča srbska javna televizija RTS.

Pod njegovim poveljstvom je vojska zagrešila številne vojne zločine. Osrednja dogodka med vojno v BiH, za katera je bil Mladić na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije junija 2021 obsojen na dosmrtni zapor, sta obleganje Sarajeva od maja 1992 do avgusta 1995, v katerem je umrlo več kot 12.000 civilistov, ter genocid v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov ubile več kot 8000 Bošnjakov. Po 16 letih skrivanja so ga prijeli maja 2011 v Srbiji in izročili Haagu.

Vrsto let je imel zdravstvene težave, tudi več možganskih kapi.

Različne teorije o smrti Ane Mladić

Pokojni Mladić je hčer imenoval »moja zvezda«. Ana naj bi bila na očeta zelo navezana in ga je obiskovala tudi na območjih, kjer je potekala vojna. Sam je vse življenje zavračal trditev, da je storila samomor, ter zatrjeval, da je bila umorjena. Po aretaciji je celo trdil, da pozna imena domnevnih morilcev.

V javnosti so se pojavljali tudi dvomi zaradi okoliščin najdbe orožja. Po pričevanju enega od vojaških zdravnikov naj bi bila pištola v njeni levi roki, čeprav je bila desničarka. Pojavljale so se tudi različne teorije o njenem zasebnem življenju. Ena od njih je bila povezana z njenim domnevnim fantom Draganom, ki je umrl na bojišču v Bosni in Hercegovini. Pisalo se je, da naj oče njuni zvezi ne bi bil naklonjen. Preiskava smrti ni nikoli dokončno odpravila vseh dvomov, zato so se skozi leta pojavljale številne, pogosto nepreverjene razlage dogodka.

Oče je dal posneti njen pogreb

Nekdanji pilot JLA Slobodan Stančević, ki je bil med vojno Mladićev osebni snemalec, je povedal, da je na njegovo zahtevo posnel tudi Anin pogreb. Po njegovih besedah je bila njena smrt za družino izjemno boleča. Izguba hčere naj bi močno vplivala tudi na Mladića. Publicist Ljubodrag Stojadinović je pozneje zapisal, da bi mu lahko prav ta osebna tragedija dodatno zameglila občutek za trpljenje drugih, piše Mondo.

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