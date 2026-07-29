  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA PREIZKUSU

Hibridni CLA je dokaz, da klasični motorji še niso za odpis (FOTO)

Navzven kot pravi kupe, znotraj prostor za dvometraše in digitalno razvajanje.
CLA se drži ceste kot vlak tirnic, udobnost hvalijo tudi sopotniki. Foto Aljaž Vrabec

CLA se drži ceste kot vlak tirnic, udobnost hvalijo tudi sopotniki. Foto Aljaž Vrabec

V notranjosti je obilo digitalizacije. Fotografije Aljaž Vrabec

V notranjosti je obilo digitalizacije. Fotografije Aljaž Vrabec

Mercedes-Benz CLA Foto Aljaž Vrabec

Mercedes-Benz CLA Foto Aljaž Vrabec

Skupno je prostora 405 litrov, omeniti pa moramo še več odlagalnih prostorov v potniški kabini za različne drobnarije.

Skupno je prostora 405 litrov, omeniti pa moramo še več odlagalnih prostorov v potniški kabini za različne drobnarije.

Končna cena za premijski avtomobil, sploh v časih, ko je vse samo dražje in dražje, pričakovano ni nizka. Foto Aljaž Vrabec

Končna cena za premijski avtomobil, sploh v časih, ko je vse samo dražje in dražje, pričakovano ni nizka. Foto Aljaž Vrabec

Mercedes-Benz CLA Foto Aljaž Vrabec

Mercedes-Benz CLA Foto Aljaž Vrabec

CLA je v tretji generaciji za tri centimetre daljši, zdaj jih v dolžino meri 472. Foto Aljaž Vrabec

CLA je v tretji generaciji za tri centimetre daljši, zdaj jih v dolžino meri 472. Foto Aljaž Vrabec

Avtomobil lahko sam nastavi sedež glede na vašo velikost. Foto Aljaž Vrabec

Avtomobil lahko sam nastavi sedež glede na vašo velikost. Foto Aljaž Vrabec

CLA se drži ceste kot vlak tirnic, udobnost hvalijo tudi sopotniki. Foto Aljaž Vrabec
V notranjosti je obilo digitalizacije. Fotografije Aljaž Vrabec
Mercedes-Benz CLA Foto Aljaž Vrabec
Skupno je prostora 405 litrov, omeniti pa moramo še več odlagalnih prostorov v potniški kabini za različne drobnarije.
Končna cena za premijski avtomobil, sploh v časih, ko je vse samo dražje in dražje, pričakovano ni nizka. Foto Aljaž Vrabec
Mercedes-Benz CLA Foto Aljaž Vrabec
CLA je v tretji generaciji za tri centimetre daljši, zdaj jih v dolžino meri 472. Foto Aljaž Vrabec
Avtomobil lahko sam nastavi sedež glede na vašo velikost. Foto Aljaž Vrabec
Aljaž Vrabec
 29. 7. 2026 | 14:42
4:25
A+A-

CLA tretje generacije so naredili, da bo predvsem električni model, šele zatem so razmišljali o povezavi bencinskega motorja z malce električne pomoči. Toda testne vožnje so potrdile, da stara šola (beri: bencin) nikakor ni za pozabo.

V teh posebnih avtomobilskih časih je »elektrifikacija« magična beseda, kar v marsičem ni zgrešen pristop, toda hibridna različica mercedesa CLA ima to prednost, da je veliko bolj praktičen za uporabo. Ko zmanjka goriva, se preprosto zapeljemo na črpalko in v nekaj minutah imamo na voljo konkretnih 600 kilometrov dosega. To pa je podatek, zaradi katerega dolgo niti pomislimo ne, da bi se kjerkoli ustavljali, ko se vozimo proti novemu cilju.

...
...

Dosega je lahko tudi čez 700 kilometrov, toda CLA v hibridni različici smo vozili ravno med letošnjim prvim vročinskim valom, ko je hlajenje skoraj ves čas delovalo na polnih obratih. Še posebej ko smo sedli v razgret avtomobil, vendar tudi kasneje med vožnjo, ko smo mislili, da se je že dovolj ohladil, je vročina pustila močan pečat, zato je klimatska naprava nenehno obremenjevala motor.

Poraba je tako občasno dosegla celo sedem litrov, čeprav tovarna obljublja 5,3 litra na sto prevoženih kilometrov. V normalnih vremenskih razmerah, sploh v mili jeseni in spomladi, je zato realna poraba gotovo manjša od naše na testu, kar smo opazili zadnji dan, ko je vročina prvič popustila in se je poraba spustila na 5,9 litra.

...
...

Navzven je CLA v tretji generaciji za tri centimetre daljši, zdaj jih v dolžino meri 472. Obenem je dobil malce ostrejše linije, deluje bolj zrelo in je primerljiv z dražjimi Mercedesovimi kupeji. Ko smo avtomobil parkirali pred kakšno trgovino, nas je več ljudi ogovorilo, kako dobro izgleda, kar je vsekakor pohvala za Roberta Lešnika.

Kar se tiče uporabnosti, imata potnika spredaj povsem dovolj prostora, tudi če sta visoka čez dva metra. V meniju infozabavnega sistema je celo možnost, da vam avtomobil samodejno prilagodi sedež glede na vašo velikost, kar je možno za potnike do višine 220 centimetrov. Jasno, davek potem plačajo potniki na zadnji klopi, kjer pa v vsakem primeru udobno sedita dva otroka.

...
...

Prtljažnik ima pomanjkljivost v tem, da odprtina ni ravno velika, zato ne morete prevažati kakšnega višjega predmeta, vsaj če mora stati pokonci. Če pa ga lahko položite, ni težav, saj je prtljažnik precej dolg, zato lahko vanj po dolžini spravite precej stvari. Skupno je prostora 405 litrov, omeniti pa moramo še več odlagalnih prostorov v potniški kabini za različne drobnarije.

Voznik ima voljo številne digitalne funkcije, obilo že na volanu in še več na digitalnem zaslonu. Kdor bo prvič sedel v novejšega mercedesa, bo morda malce zmeden, kdor že pozna zadnje različice, pa bo vse novosti hitro usvojil. Dodaten zaslon ima tudi sovoznik, vendar smo opazili, da je bil vsakemu potniku zanimiv le ob prvi vožnji, že ob drugi ni skoraj nihče več brskal po njem.

...
...

V hibridnem sklopu prevladuje bencinski motor s 190 konjskimi močmi (140 kW), zraven je še električni motor v 48-voltnem hibridnem sistemu s 30 konjskimi močmi (22 kW), skupna moč je 211 konjev (155 kW). Ta sklop omogoča najhitrejšo vožnjo pri 240 kilometrih na uro in se z mesta do stotice požene v 7,2 sekunde. Toda same številke ne pomenijo nič; bistveni so občutki za volanom, ki je precej natančen. CLA se drži ceste kot vlak tirnic, udobnost hvalijo tudi sopotniki. Voznik vsekakor opazi gibljivost volana in majhen obračalni krog, kar je koristno pri vključevanju z ozke ceste na večjo.

Končna cena za premijski avtomobil, sploh v časih, ko je vse samo dražje in dražje, pričakovano ni nizka. Testni model tako stane 66.642 evrov. V dodatni opremi je denimo AMG line, kar vključuje športne sedeže in športen zvok motorja, dobrodošla je med drugim popolna pomoč pri parkiranju. Še to: EuroNCAP je novemu CLA podelil vseh pet varnostnih zvezdic in pripisal, da gre za najbolje ocenjeni avtomobil v svojem razredu.

...
...

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

preizkusili smoprvi kilometriMercedes-BenzclaHibridni pogonbencinski pogonlimuzina
ZADNJE NOVICE
16:43
Bulvar  |  Glasba in film
MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL

Glavna nagrada Cinehilla v roke mehiškemu režiserju za film Muhe (FOTO)

Žirijo je prepričal z občutljivo zgodbo o osamljenosti, izgubi in človeški povezanosti.
29. 7. 2026 | 16:43
16:36
Bulvar  |  Zanimivosti
NEVARNA VOŽNJA

Poglejte, kaj je počel na cesti pri Primoštenu: eni navdušeni, drugi besni (VIDEO)

Švicarski akrobat je z motorjem dvignil veliko prahu.
29. 7. 2026 | 16:36
16:17
Bulvar  |  Tuji trači
V SCHLADMINGU

Smučarsko sezono bo otvorila ena največjih evropskih glasbenih zvezd (FOTO)

Nemška pevka Helene Fischer bo decembra nastopila na odprtju zimske sezone, kjer organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev.
29. 7. 2026 | 16:17
16:11
Novice  |  Slovenija
EVROPA V VROČINSKEM VALU

Morate delati v tej vročini? ZSSS ima pomembne informacije za vas in delodajalce

Opozarjajo, da simptomov toplotnega udara pri samem sebi ne zaznamo in da nas mora nanje opozoriti nekdo drug.
29. 7. 2026 | 16:11
15:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OPOZORILNI ZNAKI

Brisač ne posojamo: s temi preprostimi navadami lahko zaščitimo svoje oči

Če se solzne žleze vnamejo, se lahko zgornja veka opazno poveča, oko pa postane boleče in občutljivo.
29. 7. 2026 | 15:45
15:28
Novice  |  Slovenija
NEPRIJETNA IZKUŠNJA

Ljubljančanka skušala pomagati poškodovani ptici in dobila kazen! »Problem se ne bo rešil z gonjo tistih, ki nam ni vseeno«

Posebej grenak priokus je občanki pustil sam potek nadzora, ki ga opisuje kot neprijetno izkušnjo in nadlegovanje, domnevna uradna oseba pa se sploh ni identificirala.
29. 7. 2026 | 15:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki