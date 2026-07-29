Hibridni CLA je dokaz, da klasični motorji še niso za odpis (FOTO)

CLA tretje generacije so naredili, da bo predvsem električni model, šele zatem so razmišljali o povezavi bencinskega motorja z malce električne pomoči. Toda testne vožnje so potrdile, da stara šola (beri: bencin) nikakor ni za pozabo.

V teh posebnih avtomobilskih časih je »elektrifikacija« magična beseda, kar v marsičem ni zgrešen pristop, toda hibridna različica mercedesa CLA ima to prednost, da je veliko bolj praktičen za uporabo. Ko zmanjka goriva, se preprosto zapeljemo na črpalko in v nekaj minutah imamo na voljo konkretnih 600 kilometrov dosega. To pa je podatek, zaradi katerega dolgo niti pomislimo ne, da bi se kjerkoli ustavljali, ko se vozimo proti novemu cilju.

...

Dosega je lahko tudi čez 700 kilometrov, toda CLA v hibridni različici smo vozili ravno med letošnjim prvim vročinskim valom, ko je hlajenje skoraj ves čas delovalo na polnih obratih. Še posebej ko smo sedli v razgret avtomobil, vendar tudi kasneje med vožnjo, ko smo mislili, da se je že dovolj ohladil, je vročina pustila močan pečat, zato je klimatska naprava nenehno obremenjevala motor.

Poraba je tako občasno dosegla celo sedem litrov, čeprav tovarna obljublja 5,3 litra na sto prevoženih kilometrov. V normalnih vremenskih razmerah, sploh v mili jeseni in spomladi, je zato realna poraba gotovo manjša od naše na testu, kar smo opazili zadnji dan, ko je vročina prvič popustila in se je poraba spustila na 5,9 litra.

...

Navzven je CLA v tretji generaciji za tri centimetre daljši, zdaj jih v dolžino meri 472. Obenem je dobil malce ostrejše linije, deluje bolj zrelo in je primerljiv z dražjimi Mercedesovimi kupeji. Ko smo avtomobil parkirali pred kakšno trgovino, nas je več ljudi ogovorilo, kako dobro izgleda, kar je vsekakor pohvala za Roberta Lešnika.

Kar se tiče uporabnosti, imata potnika spredaj povsem dovolj prostora, tudi če sta visoka čez dva metra. V meniju infozabavnega sistema je celo možnost, da vam avtomobil samodejno prilagodi sedež glede na vašo velikost, kar je možno za potnike do višine 220 centimetrov. Jasno, davek potem plačajo potniki na zadnji klopi, kjer pa v vsakem primeru udobno sedita dva otroka.

...

Prtljažnik ima pomanjkljivost v tem, da odprtina ni ravno velika, zato ne morete prevažati kakšnega višjega predmeta, vsaj če mora stati pokonci. Če pa ga lahko položite, ni težav, saj je prtljažnik precej dolg, zato lahko vanj po dolžini spravite precej stvari. Skupno je prostora 405 litrov, omeniti pa moramo še več odlagalnih prostorov v potniški kabini za različne drobnarije.

Voznik ima voljo številne digitalne funkcije, obilo že na volanu in še več na digitalnem zaslonu. Kdor bo prvič sedel v novejšega mercedesa, bo morda malce zmeden, kdor že pozna zadnje različice, pa bo vse novosti hitro usvojil. Dodaten zaslon ima tudi sovoznik, vendar smo opazili, da je bil vsakemu potniku zanimiv le ob prvi vožnji, že ob drugi ni skoraj nihče več brskal po njem.

...

V hibridnem sklopu prevladuje bencinski motor s 190 konjskimi močmi (140 kW), zraven je še električni motor v 48-voltnem hibridnem sistemu s 30 konjskimi močmi (22 kW), skupna moč je 211 konjev (155 kW). Ta sklop omogoča najhitrejšo vožnjo pri 240 kilometrih na uro in se z mesta do stotice požene v 7,2 sekunde. Toda same številke ne pomenijo nič; bistveni so občutki za volanom, ki je precej natančen. CLA se drži ceste kot vlak tirnic, udobnost hvalijo tudi sopotniki. Voznik vsekakor opazi gibljivost volana in majhen obračalni krog, kar je koristno pri vključevanju z ozke ceste na večjo.

Končna cena za premijski avtomobil, sploh v časih, ko je vse samo dražje in dražje, pričakovano ni nizka. Testni model tako stane 66.642 evrov. V dodatni opremi je denimo AMG line, kar vključuje športne sedeže in športen zvok motorja, dobrodošla je med drugim popolna pomoč pri parkiranju. Še to: EuroNCAP je novemu CLA podelil vseh pet varnostnih zvezdic in pripisal, da gre za najbolje ocenjeni avtomobil v svojem razredu.