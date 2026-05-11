Hiša med oblaki, piramida in izgubljeni vrtovi: nenavadne znamenitosti, ki prekašajo Stonehenge

Se odpravljate v Veliko Britanijo in si nameravate ogledati Big Ben ali Stonehenge? Zakaj se ne bi raje podali na ogled katere od čudaških znamenitosti, ki jih na Otoku pač ne primanjkuje? Ena takšnih je na primer največji bunker iz časa hladne vojne. Stavba v Essexu je od zunaj videti kot običajna hiša, notranjost pa pokaže drugačno sliko. Hiša med oblaki v vasi Thorpeness v Suffolku je ena tistih britanskih posebnosti, ki zveni kot iz otroške knjige. Nad drevesi se namreč dviga prava hiša, kot bi jo nekdo postavil na vrh stolpa in jo pozabil tam, visoko nad tlemi. Stavba je nastala iz praktične potrebe. Leta 1923 so v Thorpenessu zgradili vodni stolp, ki je moral oskrbovati počitniško vas z vodo. Ker pa kovinski stolp ni bil najlepši dodatek k idilični podobi kraja, so se ga odločili preobleči v hišo.

V Walesu turiste privablja Italija v malem. Ekscentrični rejec piščancev Mark Bourne je tako oboževal Italijo, da je na svojem posestvu poustvaril več kot 30 italijanskih znamenitosti. Na posestvu je med drugim mogoče videti 1,8 metra visok most Rialto, pomanjšani stolp v Pisi in majhno katedralo Duomo iz Firenc. Namesto v Egiptu si lahko piramido ogledate na Škotskem. Piramida na kraljevi posesti Balmoral je sicer spomenik, ki ga je leta 1862. dala postaviti kraljica Viktorija v spomin na moževo smrt.

Med nenavadnimi postajami so tudi Izgubljeni vrtovi Heligan v Cornwallu, kjer obiskovalce med drevesi pričakajo različne izjemne skulpture. Ena najbolj znanih je blatna deklica, ki je videti, kot da je zaspala sredi gozda in jo je narava počasi vzela nazaj k sebi. Njeno telo preraščajo mah, bršljan in drugo rastje, zato se njen videz spreminja z letnimi časi. Skulpture sta ustvarila lokalna umetnika, brat in sestra Pete in Sue Hill. Naštete znamenitosti skupaj s številnimi drugimi opisuje nova knjiga, katere naslov bi lahko prevedli kot Vodnik po čudaški Britaniji. Izšla je 1. maja 2026 pri založbi Wild Things Publishing, njen avtor pa je Dave Hamilton.