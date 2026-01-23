Hišo Jumanji po 50 letih prodali za vrtoglavo vsoto

Za 4,2 milijona dolarjev (3,6 milijona evrov) je bila pred kratkim prodana trinadstropna vila v Sydneyju, ki je bila pred leti prizorišče snemanja filma z Robinom Williamsom in Kirsten Dunst v glavnih vlogah. Film Jumanji iz leta 1995 se je pozneje razrasel v franšizo, prvega iz serije filmov, posvečenih otroški knjigi z enakim imenom, pa so snemali prav v zgradbi v prestižnem predmestju avstralskega mesta. V filmu se dom junakov spremeni v džunglo, kar poskrbi za zabavna in zanimiva doživetja. Hiša je eden zadnjih primerov viktorijanske filigranske arhitekture v tem delu Sydneyja in je zaščitena kulturna dediščina. Nepremičninski posrednik Djordje Kresović iz podjetja Atlas Lower North Shore je povedal, da sloves nepremičnine sega čez meje nepremičninskih krogov. »Če rečete ulica Ridge 63, nihče ne bo vedel, kaj je to, ampak če rečete Ivy House ali Jumanji House, pa 99 odstotkov domačinov točno ve, na katero nepremičnino mislite,« je dejal.

Prodaja je na ogled privabila številne radovedneže.

»To je prava lokalna ikona,« jo je za Daily Mail pohvalil Kresović in pojasnil, da je ta »zanimiva nepremičnina« zadnja te vrste, saj preostalih štirih zgodovinskih hiš, ki so nekoč stale tam, ni več. Povedal je, da je prodaja vzbudila veliko zanimanja, vendar je veliko tistih, ki so prišli na ogled, v resnici želelo zgolj videti lokalni zgodovinski biser od znotraj. »Veliko je bilo sosedov in ljubiteljev lokalne zgodovine, ki cenijo arhitekturo tega obdobja,« je še poudaril. Prodaja je radovednežem omogočila, da so pokukali v notranjost hiše, med originalne medeninaste lestence in okrasne štukature, ki jih je družina skrbno varovala pred zobom časa. Osupljiva nepremičnina s petimi spalnicami se je na trgu znašla ta mesec in je že zamenjala lastnika.