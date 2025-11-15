Hitlerjev genski zapis razkril osupljivo motnjo, strokovnjakinja: »Če bi videl rezultate, bi sam sebe poslal v plinsko celico«

Maja 1945 je eden od ameriških vojakov med pregledom bunkerja, kjer si je Adolf Hitler vzel življenje, storil nekaj nenavadnega, a za naslednje rodove ter znanstvenike neprecenljivega – s kavča, na katerem si je nemški diktator vzel življenje, je odrezal kos s krvjo prepojene tkanine in jo odnesel domov.

In tako so znanstveniki prišli do genskega zapisa enega najbolj krutih ljudi, ki so kdaj živeli. Podrobno so ga preučili in prišli do nekaterih presenetljivih odkritij, med drugim, da je imel nacistični voditelj Kellmannov sindrom – gensko motnjo, zaradi katere je onemogočen normalni potek pubertete in razvoj spolnih organov, piše britanski časnik The Times.

»Če bi videl rezultate svoje lastne DNK analize, bi zagotovo sam sebe poslal v plinsko celico,« je dejala genetičarka Turi King, ki je vodila ekipo raziskovalcev, ki so preučevali Hitlerjev genski zapis.

Da ni bilo vse v redu s Hitlerjevimi spolnimi organi, je ugotovil že njegov osebni zdravnik leta 1923. Kartoteko so našli pred desetletjem in v njej je bilo navedeno, da se nacističnemu vodji testisi niso normalno spustili. Zaradi tega in omenjenega sindroma, oboje je vplivalo tudi na raven testosterona v njegovem organizmu, je kar ena proti deset možnosti, da je imel Hitler mikro penis.

Živel je za politiko, zasebnega življenja tako rekoč ni imel.

Da je bilo temu najbrž res tako, dokazujejo pričevanja nemških vojakov, ki so se borili skupaj z njim v prvi svetovni vojni in so pozneje povedali, da so mladega Adolfa mnogi zbadali zaradi velikosti, oziroma majhnosti njegovega korenjaka.

Zgodovinarji menijo, da je imel zaradi tega Hitler hude težave v odnosih z ženskami, kar bi lahko bistveno vplivalo na njegov vzpon na oblast. »Vse to bi pojasnilo Hitlerjevo izredno neobičajno in popolno predanost politiki. Živel je za politiko, zasebnega življenja tako rekoč ni imel. Drugi pomembni nacisti so imeli žene, otroke, celo ljubice. Hitler je bil edini iz tistih krogov, ki ni imel nič od tega,« je dejal zgodovinar Alex J. Kay, ki je prepričan, da nacistično gibanje ne bi bilo tako množično in tako zelo uspešno, če bi ga vodil kdor koli drug.