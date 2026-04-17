Hormuška ožina odprta! Trump: »Hvala«

V skladu z dogovorom o prekinitvi ognja v Libanonu bo Hormuška ožina popolnoma odprta za vsa trgovska plovila, dokler traja premirje, je sporočil iranski zunanji minister Abas Aragči. Predsednik ZDA Donald Trump je že pozdravil napoved Teherana. Aragči je ob napovedi »prostega prehoda za vsa trgovska plovila skozi Hormuško ožino za preostanek obdobja premirja« v objavi na omrežju X dodal, da bo prečkanje ožine omogočeno »po usklajeni poti, kot jo je že objavila Organizacija za pristanišča in pomorstvo Islamske republike Iran«. To bi lahko pomenilo, da bodo določene omejitve pri prehajanju te ključne pomorske poti še vedno ostale v veljavi.

Prav tako ni povsem jasno, ali je imel iranski zunanji minister v mislih zgolj desetdnevno premirje v Libanonu, ki je stopilo v veljavo v četrtek zvečer, dvotedensko premirje med Iranom, Izraelom in ZDA, ki se izteče 22. aprila, ali obe. Trump se je že odzval na Aragčijevo napoved in na svojem družbenem omrežju Truth Social z velikimi tiskanimi črkami zapisal: »Iran je pravkar oznanil, da je Hormuška ožina v celoti odprta in pripravljena za neprekinjen prehod. Hvala!«

Ladijski promet skozi Hormuško ožino, ključno pomorsko pot za prevoz nafte in plina iz Perzijskega zaliva, je Teheran praktično v celoti onemogočil v odgovor na izraelsko-ameriške napade na Iran, ki sta jih državi sprožili 28. februarja. Cene nafte na trgih so posledično močno poskočile, po svetu pa je bilo slišati številna svarila o katastrofalnih posledicah, če se ožina ne bo odprla.