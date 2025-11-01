Davčna uprava razkrila največje davčne dolžnike – zneski so osupljivi!

Hrvaška davčna uprava je razkrila največje davčne dolžnike na Hrvaškem, in številke so – dobesedno – osupljive. Skupaj gre za več kot pet tisoč podjetij in posameznikov, ki državi dolgujejo milijone.

Na vrhu lestvice je podjetnica iz Reke Gordana Dobrijević, ki s svojima podjetjema D.M.G.S. Trade Desk j.d.o.o. in Ma.Di.trading consulting d.o.o. državi dolguje neverjetnih 70,5 milijona evrov.

Davčna uprava je že sprožila posebne ukrepe zaradi suma skrivanja premoženja in izogibanja plačilu davkov.

Takoj za njo sledi Tvornica duhana Udbina d.o.o. v stečaju, ki dolguje 23,6 milijona evrov, ter Damex Gradnja d.o.o., prav tako v stečaju, z dolgom 11,4 milijona evrov. Šokantno je, da sta med prvih sto dolžnikov celo dve državni podjetji. Gre za Trajektno luko Split d.d., ki dolguje 875 tisoč evrov, in za legendarni Uljanik Brodogradnju 1856 d.o.o., katere dolg znaša 1,1 milijona evrov. Skupno se je na seznamu znašlo 1.316 podjetij.

Obrtniki in posamezniki: milijonski dolgovi tudi med 'malimi ljudmi'

Med obrtniki in posamezniki z registrirano dejavnostjo sta na vrhu Andrej Peras iz Varaždina in Krunoslav Katalenić iz Presečnega – vsak od njiju dolguje 20,4 milijona evrov.

Na tretjem mestu je Mirko Rapić iz Planega (Splitsko-dalmatinska županija) z dolgom 2,5 milijona evrov. Na seznamu je skupno 3.777 fizičnih oseb.

Zagreb: glavno mesto dolžnikov

V Zagrebu se na davčnem seznamu nahaja 672 podjetij in kar 700 prebivalcev mesta. Največji dolžnik z registrirano dejavnostjo je Josip Tadić, ki dolguje 1,6 milijona evrov.

Še več milijonarjev na tretjem seznamu

Tretji seznam zajema fizične osebe brez dejavnosti, in tudi tu kraljuje znano ime – Gordana Dobrijević. Njen osebni dolg je enak tistemu, ki ga imajo njena podjetja: 70,5 milijona evrov.

Sledijo Mara Dobrijević z Reke z dolgom 39,8 milijona evrov ter dva prebivalca Neaplja, Pasquale Fernicola (Reka) in Antonio Cibelli (Zagreb), vsak z dolgom po 30 milijonov evrov, poroča dnevnik.hr.

