Hrvaško stresla močna potresa: »Jakost se je povečala in zatreslo je celo hišo«

Dva potresa sta v kratkem času prizadela območje Dalmacije – prvi je bil zabeležen okoli 17.25, drugi, močnejši, pa je sledil okoli 17.38.

Po podatkih Evropskega sredozemskega potresnega centra (EMSC) je bil prvi potres, magnitude 3,5 po Richterju, na globini petih kilometrov, 39 kilometrov severno od Splita in 22 kilometrov severozahodno od Sinja.

Drugi, magnitude 3,9, je bil zabeležen 37 kilometrov severno od Splita in 15 kilometrov severozahodno od Sinja, na globini 3,3 kilometra.

Po prvih informacijah EMSC se je oglasila tudi Seizmološka služba pri Geofizikalnem oddelku PMF z nekoliko drugačnimi podatki.

»25. maja 2026 ob 17.25 je Seizmološka služba zabeležila zmeren potres z žariščem pri Svilaji, 15 km severozahodno od Sinja. Magnituda potresa je znašala 3,7 po Richterju, intenziteta v žarišču pa IV–V stopnjo po EMS-lestvici. Drugi, šibkejši potres se je zgodil ob 17.38 in je bil magnitude 3,4 po Richterju,« so sporočili.

Čutili so ga tudi v več mestih in tudi v Bosni

»Nekaj sekund tresenja v dveh močnejših valovih,« so opisali prebivalci Šibenika, potres pa so čutili tudi v Splitu in Solinu ter v sosednji Bosni.

»Kaštel Stari je dobro zatreslo,« »Naprej je zatulilo, potem pa je pošteno streslo,« so komentirali.

Večina ga je opisala kot tresenje, ki je trajalo 4–5 sekund, rahlo podrhtavanje, ki ga je spremljal ropot.