Hrvaško tožilstvo vložilo obtožnico proti domnevnima povzročiteljema požara v stolpnici Vjesnik

Hrvaško državno tožilstvo je zaradi povzročitve požara, v katerem je bila 17. novembra lani uničena stolpnica nekdanjega časnika Vjesnik v Zagrebu, danes vložilo obtožnico proti dvema 18-letnikoma. Zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja je zanju zahtevalo podaljšanje pripora, čemur je sodišče ugodilo. Obtožnica dvojico bremeni, da sta 17. novembra lani skupaj in po predhodnem dogovoru v 16-nadstropni stolpnici povzročila požar tako, da sta v 15. nadstropju zažgala kartonsko škatlo s papirji. Požar se je hitro razširil in uničil več nadstropij ter povzročil veliko gmotno škodo. V hišnem priporu sta od konca lanskega leta, sodišče pa jima ga je danes še podaljšalo. Za koliko časa, hrvaški mediji ne poročajo.

Požar v stavbi, ki je veljala za enega simbolov hrvaške prestolnice, žrtev ni zahteval, vendar jo je popolnoma uničil, statiki in drugi strokovnjaki pa so po opravljenem pregledu ocenili, da je treba celotno konstrukcijo odstraniti. Ministrstvo za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje je v četrtek s podjetjem Eurco sklenilo pogodbo, v skladu s katero mora poškodovano poslopje porušiti v treh mesecih. Vrednost del je ocenjena na 4,2 milijona evrov brez DDV. Vlada namerava kot večinska lastnica stolpnice na njenem mestu zgraditi novo poslopje za državne organe, ki sedaj prostore najemajo. Javnega natečaja zanj še ni razpisala.

Stolpnica Vjesnika je bila nekoč pomembno središče hrvaških tiskanih medijev. V 67 metrov visokem nebotičniku so med drugim delovale redakcije časopisov Vjesnik, Večernji list in Sportske novosti, pa tudi uredništva legendarnih revij, kot so Studio, Start, Danas, Kviz, Arena, Erotika, in celo znamenitih stripov, med njimi Alana Forda. Stavbo je projektiral arhitekt Antun Ulrich, graditi so jo začeli leta 1963, mediji in novinarji pa so v stolpnici začeli delovati leta 1972. Od medijev je v nebotičniku v zadnjem času sicer deloval le radio Laganini FM, večina stavbe pa je v lasti države.