Hrvaško zajel prvi letošnji vročinski val

Hrvaško je v ponedeljek zajel prvi letošnji vročinski val, ki že v jutranjih urah prinaša temperature, značilne za vrhunec poletja. Vremenoslovci za danes napovedujejo temperature do 32 stopinj Celzija, vroče pa bo tudi drugod po Zahodnem Balkanu.

Najbolj vroče je bilo davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili 27,3 stopinje Celzija. Temperature so presegle 26 stopinj tudi v Ćunskem na Malem Lošinju, kjer so izmerili 26,8 stopinje, na Mljetu (26,6 stopinje) in v Senju (26,5 stopinje).

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je že konec tedna opozoril na obdobje nadpovprečno toplega vremena. Ob obali bodo noči vse pogosteje tople z najnižjimi temperaturami nad 20 stopinjami Celzija, dnevi pa vroči, živo srebro se bo ponekod povzpelo tudi nad 30 stopinj.

Po napovedih bo danes na Hrvaškem sončno in vroče, najvišje dnevne temperature pa bodo večinoma med 29 in 32 stopinjami Celzija. Temperatura Jadranskega morja je med 18 in 21 stopinjami Celzija.

Po napovedih bo vroče vreme vztrajalo do srede, v četrtek pa se bodo temperature vrnile na običajne vrednosti za ta letni čas.

Nadpovprečno toplo vreme je zajelo tudi druge države regije. V Bosni in Hercegovini bodo temperature danes dosegle od 26 do 31 stopinj Celzija, na jugu države do 33 stopinj. V Srbiji meteorologi napovedujejo od 28 do 32 stopinj Celzija. Podobno vreme pričakujejo tudi v Črni gori, na Kosovu in v Severni Makedoniji.

