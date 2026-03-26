Hrvaško zajelo obilno sneženje: nekatere ceste neprevozne, izdana tudi vremenska opozorila

Hrvaško je danes zajela izrazita vremenska fronta, ki je prinesla občutno ohladitev ter zimske razmere v notranjosti države, medtem ko ob obali prevladujejo močan veter in obilne padavine. Najbolj prizadeta so območja Gorskega kotarja, Like in severozahodne Hrvaške, kjer vztrajno sneži. Ponekod sneženje spremljajo močni sunki vetra in nastajanje snežnih zametov, kar dodatno otežuje prometne razmere. Na terenu so zimske službe, pristojne institucije pa so izdale več opozoril za udeležence v prometu.

Promet je močno oviran predvsem na ključnih prometnicah

Avtocesta A6 med Reko in Zagrebom ter državna cesta DC3 sta zaradi zimskih razmer deloma neprevozni za tovorna vozila. Po podatkih pristojnih služb trenutno ni prostega cestnega koridorja za tovornjake s prikolicami in vlačilce med notranjostjo države ter Hrvaškim primorjem in Istro. Razmere dodatno otežuje prometna nesreča na odseku med Gornjim Jelenjem in Kraljevim Jarkom, kjer je avtobus trčil v skalno steno in delno zaprl vozišče v smeri Delnic. Promet na tem območju poteka izmenično po enem voznem pasu.

Tudi drugod po državi so razmere zahtevne

Cestišča so večinoma mokra in spolzka, ponekod pa se zaradi obilnih padavin na voziščih zadržuje večja količina vode. Pristojne službe voznikom svetujejo povečano previdnost, prilagoditev hitrosti razmeram ter uporabo ustrezne zimske opreme. Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je v jutranji napovedi opozoril na nestanovitno, vetrovno in občutno hladnejše vreme. V notranjosti se padavine marsikje spreminjajo v sodro in sneg, zlasti v višje ležečih območjih, kjer se pričakuje tudi debelejša snežna odeja ter pojav snežnih zametov.

Ob Jadranu piha močan jugozahodni veter, ki se postopoma obrača v burjo, pod Velebitom pa so možni tudi orkanski sunki. Območje spremljajo tudi krajevno obilni nalivi in nevihte. Temperature zraka so se občutno znižale. V osrednji in gorski Hrvaški se gibljejo med 1 in 6 stopinj Celzija, na severnem Jadranu med 5 in 10 stopinjami, drugod pa do približno 15 stopinj. Zaradi zaostrenih vremenskih razmer so pristojne službe prebivalcem več županij posredovale tudi sistemska opozorila, v katerih pozivajo k previdnosti in prilagoditvi vsakodnevnih aktivnosti. Potnikom priporočajo, naj nenujna potovanja, zlasti v gorska območja, po možnosti preložijo.