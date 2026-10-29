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Hrvat nakupoval v Sloveniji in ni mogel verjeti, kako zelo je poceni: »Poln voziček za 73 evrov, pa še meso je zraven!«

Hrvat se je med vožnjo skozi Slovenijo ustavil v Lidlu in namesto nekaj načrtovanih malenkosti nakupil kar za ves teden. Ko je pokazal, koliko je dobil za 73 evrov, se je na spletu vnela razprava o cenah na obeh straneh meje.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 29. 10. 2026 | 07:16
 29. 10. 2026 | 07:16
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Kar naj bi bil le kratek postanek v trgovini čez mejo, se je za hrvaškega kupca spremenilo v precej večji nakup. Med vožnjo skozi Slovenijo je namreč zavil v Lidl, kjer so ga cene tako prijetno presenetile, da je domov odnesel skoraj tedensko zalogo živil.

Fotografijo nakupa je objavil na Redditu in zraven zapisal: »Danes sem se vozil skozi Slovenijo in se odločil kupiti nekaj živil. Na koncu se je to spremenilo v tedenski nakup, ker imajo odlične cene. Polna košara za 73 evrov, pa še z mesom! To me je res razveselilo. Ne vem, ali si samo domišljam, ampak mislim, da pri nas za ta denar ni možnosti kupiti vsega tega.«

Za omenjeni znesek je kupil več pakiranj piščančjega in mletega mesa, jajca, salamo, sveži sir, jogurte, pudinge in druge mlečne izdelke. V nakupu so se znašli še ovseni kosmiči, banane, paprika, kava, sokovi, prigrizki, piškoti in čokoladne sladkarije.

»Za 200 evrov imamo hrano za tri tedne«

Njegova objava je pritegnila številne Hrvate, ki so potrdili, da se tudi sami pogosto odpravijo čez mejo. Nekateri zatrjujejo, da pri večjih nakupih prihranijo precej denarja. »Ko greva v Slovenijo, porabiva od 150 do 200 evrov in imava v povprečju mir tri tedne,« je zapisala uporabnica, ki z možem nakupuje za štiričlansko družino. Do slovenske trgovine imata približno 45 minut vožnje, pri nakupih pa uporabljata tudi kupone za popuste.

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Pohvalila je še kakovost mesa, saj se ji zdi okusnejše, med pripravo pa naj bi iz njega iztekalo manj vode.  Druga uporabnica je zapisala, da se je pred približno tremi meseci tudi sama začela redno odpravljati v Slovenijo. Za 150 do 200 evrov, kot pravi, kupi živila, ki ji zadostujejo približno mesec dni.

Nekateri prisegajo na slovenske izdelke

V razpravi so Hrvati posebej pohvalili tudi slovenska jajca, zelenjavo in meso, pa tudi čistila in druge gospodinjske potrebščine. Ena od uporabnic je izpostavila, da je enako pakiranje mačje hrane v Sloveniji kupila za pet evrov manj kot doma. Spet drugi se v Slovenijo odpravijo pred večjimi praznovanji, saj naj bi bili sokovi, prigrizki, siri in številni drugi izdelki občutno ugodnejši.

Seveda se z navdušenjem niso strinjali vsi. Nekateri so opozorili, da je tudi na Hrvaškem mogoče nakupovati precej ceneje, če spremljaš akcije in ne kupuješ vsega v eni trgovini.

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