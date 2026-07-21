Hrvat v Eurojackpotu igral rojstne dneve otrok, nato doživel šok: »Presenečenje je raslo iz sekunde v sekundo«

Igralec iz Ogulina je v 52. krogu Eurojackpota osvojil dobitek 5+1 v višini 415.489,00 evra. Dobitni listek je vplačal na prodajnem mestu loterije v Ogulinu, kjer je odigral tri kombinacije – ena od njih se je izkazala za dobitno.

»Presenečenje je raslo iz sekunde v sekundo«

Eurojackpot igra redno, številke pa že leta izbira glede na datume rojstva – svojega in svojih otrok. Prav te so mu v 52. krogu prinesle dobitek, ki ga je, kot pravi, popolnoma presenetil. Da je listek dobitni, je izvedel na prodajnem mestu, ko je uporabil aparat za preverjanje listkov. Za trenutek je obstal, prepričan, da gre za manjši znesek, zato se je odločil številke preveriti še enkrat. Ko je primerjal svojo kombinacijo z izžrebanimi številkami, je presenečenje raslo iz sekunde v sekundo – dokler ni spoznal, da je osvojil 415.489,00 evra.

Veselo novico je takoj delil z družino, a mu sprva niso verjeli – pomislili so, da se šali, saj jim je bilo težko verjeti, da je osvojil tako visok znesek.

Ne ve še, kako bo porabil denar

Dobitnik pravi, da še nima konkretnih načrtov, kako bo porabil osvojeni znesek. Eurojackpot bo igral tudi v prihodnje, vendar bo po tem dobitku spremenil številke, medtem ko zanj, kot pravi, največja sreča še vedno ostaja zdravje.

Novo žrebanje Eurojackpota bo že nocoj, jackpot pa znaša 59.000.000 evrov.