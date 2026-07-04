Hrvati v odločen spopad z vozniki: kazni letijo v nebo, to vas lahko doleti, če boste med prekrškarji

Hrvaška se pripravlja na obračun z vsemi, ki ne vozijo v skladu s prometnimi predpisi. Pod posebnim drobnogledom bodo vožnja skozi rdečo luč, vožnja v nasprotni smeri na avtocesti, telefoniranje med vožnjo ter alkohol in droge, navaja dnevnik.hr.

Od 200 do 2700 evrov kazni

Vožnja, ki ni v skladu s prometnimi pravili in predpisi, bi lahko kmalu postala precej dražja, saj se po predlogu novega zakona kazni drastično zvišujejo. Če na primer v naselju vidite znak z označeno najvišjo dovoljeno hitrostjo in vozite 50 kilometrov na uro več, kot je navedeno na znaku, vas čaka kazen od 200 do 2700 evrov.

Željko iz Zagreba podpira višje kazni Samo kazni pravzaprav rešijo problem. To se najbolje vidi, ko na Hrvaško pridejo nemški ali avstrijski vozniki. V Nemčiji vsi vozijo po omejitvah, ker prejemajo kazni po e-pošti in pošti, ki jih hitro poberejo, in ko pridejo k nam, vozijo, kakor se jim zljubi, in parkirajo kjer koli. Torej kazni niso slaba stvar.

Spremembe zakona bodo še posebej usmerjene v ponavljavce prekrškov. Ob ponovitvi prekrška v treh letih vas lahko doleti kazen šest mesecev brez vozniškega dovoljenja. Za vsak naslednji prekršek – eno leto.

»Kar zadeva same kazni, pomembno pri teh zadnjih spremembah, ki bodo prihodnji teden v Saboru, je, da sodišče kazni ne bo več moglo omiliti, če je izdan takšen plačilni nalog, oziroma je ne bo moglo znižati. Menim, da je to dobro. Obstaja tudi možnost, da kazen poravnate na kraju samem, v predpisanem roku, torej da jo plačate, še preden zadeva pride na sodišče,« je povedal hrvaški minister za pravosodje Damir Habijan.