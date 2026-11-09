Huda bolezen prekrižala načrte Joeju Bidnu: »Na žalost ne bom uspel ...«

Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden bo zaradi raka omejil število promocijskih dogodkov ob izidu svoje nove knjige spominov. Na družbenem omrežju X je danes sporočil, da na žalost zaradi bolezni ne bo uspel izvesti toliko promocijskih dogodkov, kot si je želel, čeprav so zdravniki zadovoljni s potekom zdravljenja. Bidnova knjiga spominov Promise me, America (Obljubi mi, Amerika) bo v ZDA izšla 17. novembra. V njej se 83-letnik spominja svojih časov v Beli hiši med letoma 2021 in 2025. Običajno tovrstne izide knjig spremljajo številni predstavitveni dogodki, a tokrat bo drugače.

»Na žalost ne bom uspel imeti toliko pogovorov o svoji knjigi, kot sem upal,« je Biden zapisal na omrežju X. Kot je pojasnil, so zdravniki zadovoljni glede tega, kako se odziva na zdravljenje. »Nekateri dnevi so boljši od drugih. To me ni ustavilo. Včasih pa me to upočasni,« pa je dodal glede svoje bolezni in počutja.

Kritičen do Trumpa

Časnik Atlantic je objavil nekaj izsekov Bidnovih spominov, v katerih med drugim opisuje srečanje s trenutnim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom po njegovi zmagi na volitvah 2024. Ko sta govorila o svetovni politiki, je Biden opazil, da Trumpa predvsem zanimajo osebne značilnosti svetovnih voditeljev, kot da bi jih želel obrekovati, ni pa toliko pozornosti posvečal svetovni politiki in redu. Biden je v knjigi kritičen tudi do Trumpove odločitve, da je pomilostil svoje pristaše, ki so 6. januarja 2021 napadli ameriški kongres. Očital mu je še, da je takrat sam spodbudil proteste. »Tega, kar je Trump storil 6. januarja 2021, se ne sme nikoli pozabiti. To naj ga preganja vse do groba,« piše Biden v svojih spominih.

Nekdanji predsednik je maja lani razkril, da so mu diagnosticirali agresivno obliko raka prostate z metastazami v kosteh. Nato je začel zdravljenje z obsevanjem in hormonsko terapijo. Zdravljenje po njegovih besedah poteka dobro. Biden je zapustil predsedniški položaj januarja 2025, ko ga je nasledil Trump. Od takrat se le redko pojavlja v javnosti.