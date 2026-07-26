Huda eksplozija v hiši v Pulju: 71-letnico s helikopterjem odpeljali v bolnišnico

V puljski stanovanjski četrti Šijana je dopoldne odjeknila eksplozija v stanovanjski hiši, v kateri je bila poškodovana 71-letna ženska. Zaradi poškodb je potrebovala nujno medicinsko pomoč, s helikopterjem pa so jo prepeljali v bolnišnico. Po podatkih hrvaške policije se je eksplozija zgodila okoli 11.45. Na kraj so poleg policistov in reševalcev nemudoma prihiteli tudi puljski poklicni gasilci. Kot so sporočili iz Javne gasilske enote Pulj, so obvestilo o eksploziji prejeli ob 11.41, na intervencijo pa se je odpravilo šest gasilcev z dvema voziloma. Kljub eksploziji do požara ni prišlo, poroča hrvaški Index. Gasilci so predvsem zavarovali območje in reševalcem omogočili varno oskrbo poškodovane 71-letnice.

Zavarovali tudi pristanek helikopterja

Zaradi resnosti dogodka je bil aktiviran helikopter nujne medicinske pomoči, ki je poškodovano žensko prepeljal na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico. Gasilci so medtem ostali na kraju in poskrbeli tudi za varno izvedbo medicinskega leta. Za zdaj še ni znano, kaj je povzročilo eksplozijo, prav tako pristojni niso sporočili podrobnejših informacij o zdravstvenem stanju poškodovane. Policisti so kraj dogodka zavarovali in začeli ugotavljati okoliščine eksplozije. Več informacij o njenem vzroku bo predvidoma znanih po končanem ogledu in nadaljnjem zbiranju obvestil.