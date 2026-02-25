Madžarski premier Viktor ⁠Orban je izjavil, da Ukrajina načrtuje motenje madžarskega energetskega sistema, ter odredil razporeditev vojske okoli kritične infrastrukture. Njegova poteza dodatno zaostruje spor z Ukrajino glede prekinitve delovanja naftovoda Družba, po katerem se v Madžarsko in na Slovaško prevaža ruska surova nafta – obe državi za dolgotrajno prekinitev oskrbe svojih rafinerij krivita Kijev.

Ukrajinci naj bi izvajali pritisk na Slovake in Madžare

Kijev trdi, da je prekinitev povzročil ruski napad z dronom, ki je zadel opremo naftovoda v zahodni Ukrajini. Po seji nacionalnega varnostnega sveta je Orban dejal, da Madžarska od 27. januarja ni prejela nafte prek naftovoda Družba.

Orban že razporeja vojsko

»Po vseh informacijah je jasno, da ta prekinitev nima zveze s tehničnimi, temveč s političnimi razlogi. Ukrajinska vlada na ta način izvaja pritisk na Madžarsko in Slovaško,« je dejal Orban.

Ozadje spora Volitve na Madžarskem bodo 12. aprila, na njih pa se Viktor Orban poteguje za vnovično izvolitev. Raziskava družbe Median je pokazala, da je madžarska desnosredinska opozicijska stranka Tisza februarja povečala svojo prednost pred Orbanovim Fideszem. Orban ob tem obtožuje Ukrajino, da z energetsko destabilizacijo želi povzročiti kaos na Madžarskem pred volitvami ter vplivati na madžarsko notranjo politiko.

Dodal je, da informacije sveta kažejo, da bo »Ukrajina izvedla še dodatne poteze, da bi motila madžarski energetski sistem«. »Zato sem odredil okrepljeno zaščito energetske infrastrukture. To pomeni razporeditev vojakov in opreme okoli ključnih energetskih objektov,« je dejal Orban. »Policija bo z okrepljenimi silami patruljirala okoli določenih elektrarn, distribucijskih postaj in nadzornih centrov.«

Premier je uvedel tudi prepoved letenja dronov v okrožju Szabolcs-Szatmar-Bereg na madžarski strani meje z Ukrajino. »Madžarske nihče ne bo izsiljeval,« je poudaril.