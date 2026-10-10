Huda železniška nesreča na Hrvaškem: 11 vagonov zgrmelo v prepad, strojevodja vlaka ni mogel ustaviti (VIDEO)

Na železniški postaji Meja v bližini Reke je danes nekaj po 9. uri iztiril tovorni vlak. Enajst vagonov je po navedbah družbe HŽ Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet. Tovorni vlak, ki je prevažal žito, je bil namenjen proti Reki. Strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so na vlaku odpovedale zavore in da ga ne more ustaviti, je sporočila HŽ infrastruktura.

Po iztirjenju je 11 vagonov zdrsnilo s tirov in zgrmelo v prepad, medtem ko so lokomotiva in dva vagona ostali na železniški postaji Meja. Zaradi nesreče je na postaji nastala velika gmotna škoda, promet so povsem ustavili. Današnja nesreča se je zgodila le dva meseca po dveh resnih incidentih na hrvaških železnicah. Avgusta sta pri Škrinjarju blizu Bjelovarja trčila potniški in tovorni vlak, pri čemer je bilo poškodovanih 25 ljudi. Dan pozneje je na postaji Škrljevo blizu Reke tovorni vlak prevozil signal za prepoved vožnje in skoraj trčil v potniški vlak.