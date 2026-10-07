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ODPOVED KRMILJENJA

Hude težave zaradi enega vijaka? Nemški avtomobilski gigant razširil masovni vpoklic vozil, vozimo jih tudi Slovenci

Prizadetih je približno 4,6 milijona vozil znamk Volkswagen, Audi, Seat in Škoda po celotnem svetu.
Simbolična fotografija. FOTO: Carmen Jaspersen Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Carmen Jaspersen Reuters
N. P.
 7. 10. 2026 | 19:47
3:58
A+A-

Zaradi možnosti korozije in loma vijaka na krmilnem mehanizmu skupina Volkswagen po vsem svetu na izredni servis poziva kar 4,6 milijona vozil. Vpoklic zajema tudi slovenske voznike, težave pa povzroča pomanjkanje nadomestnih delov. Nemški avtomobilski gigant Volkswagen je sprožil enega največjih varnostnih vpoklicev v svoji zgodovini. Težava izhaja iz na videz neznatnega dela: pritrdilnega vijaka na ohišju krmilnega mehanizma, ki lahko po večletni izpostavljenosti cestni soli in vlagi popusti.

Prizadetih je približno 4,6 milijona vozil znamk Volkswagen, Audi, Seat in Škoda po celotnem svetu. V Nemčiji bodo morali na servis odpeljati več kot 1,3 milijona avtomobilov, po ocenah pa se bo vpoklic dotaknil tudi približno 32.000 vozil na slovenskih cestah.

Katere znamke in modeli so na udaru?

Vpoklic ne velja za vsa vozila navedenih letnikov, temveč le za tista, ki so bila izdelana v natančno določenem časovnem oknu. Med potencialno rizičnimi modeli so:

  • Volkswagen: Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, Tiguan, Touran in Caddy
  • Audi: Q3
  • Seat: Ateca in Tarraco
  • Škoda: Octavia, Superb, Karoq in Kodiaq

Proizvajalci poudarjajo, da zgolj model in letnik nista dovolj za potrditev napake, saj je ključna identifikacijska številka vozila (VIN).

Pri nizkih hitrostih

Krmilni mehanizem je na sprednje podvozje pritrjen z dvema vijakoma. Zaradi neustrezne konstrukcije ohišja se v neposredni bližini enega od vijakov zadržujejo voda, umazanija in cestna sol. Večletna izpostavljenost tem elementom povzroči močno korozijo, ki lahko pripelje do loma glave vijaka.

Če se vijak zlomi, celotno obremenitev krmiljenja prevzame le še druga pritrdilna točka. Ko je vozilo pod večjo obremenitvijo – do česar najpogosteje pride pri obračanju volana na mestu med parkiranjem ali pri zelo nizkih hitrostih – lahko popusti še preostali del pritrditve. V skrajnem primeru to pomeni popolno izgubo možnosti krmiljenja. Do zdaj na srečo niso zabeležili nesreč ali poškodb, povezanih s to okvaro.

Pomanjkanje rezervnih delov

Kot poroča portal 24ur, naj bi nemški proizvajalec za težavo s korozijo vedel že od oktobra 2024, ko so jo prvič zabeležili v poročilu ameriški agenciji za varnost v prometu (NHTSA). Kljub temu je Volkswagen napako opredelil kot resno varnostno tveganje in sprožil postopke vpoklica šele septembra 2026.

Zaradi izjemnega obsega vozil pa se je zdaj pojavil nov zaplet: izboljšanih nadomestnih vijakov preprosto ni dovolj na zalogi. Trajna rešitev sicer predvideva vgradnjo daljšega in proti koroziji odpornejšega vijaka z večjo glavo, ki preprečuje nabiranje vode.

Ker pa je proizvodnja teh delov stekla prepočasi, bodo servisi pri nekaterih vozilih primorani najprej vgraditi povsem nov vijak starega tipa. S tem bodo preprečili takojšnjo nevarnost loma, vendar bodo morali lastniki takšnih avtomobilov na servis še drugič, ko bodo na voljo ustrezno prenovljeni deli.

Kaj morajo storiti lastniki?

Lastnikom vozil ni treba ugibati, ali je njihovo vozilo prizadeto, saj bodo s strani pooblaščenih zastopnikov prejeli uradno obvestilo. Do takrat lahko avtomobil uporabljajo naprej, pri čemer strokovnjaki svetujejo dodatno previdnost: vozniki naj bodo pozorni na morebitne nenavadne zvoke ali spremenjeno odzivnost krmilnega sistema. Po prejemu poziva pa se morajo čim prej naročiti na servisni pregled.

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