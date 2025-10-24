Hudo divjanje narave na Hrvaškem: videti je bilo, kot da je sneg, a ni bil (FOTO in VIDEO)

Včeraj smo imeli burno vremensko dogajanje v Sloveniji, danes ga imajo na Hrvaškem. Po poročanju portala net.hr je na Krku in v Zagrebu padala toča. Po njihovih informacijah je pihal tudi močan veter, ki je podiral drevesa, zaradi njega je bil del prebivalcev tudi brez elektrike.

Portal Neurje.si je na Facebooku objavil slike, ki kažejo posledice neurja. Na eni sliki je videti, da je bila ena izmed cest popolnoma bela, kot da bi jo pobelil sneg. Pobeljene so bile tudi strehe, travniki ...

Po pisanju portala Neverin.hr na Facebooku je toča padala v redišču Zagreba. Tudi dam je ceste precej pobelilo, a manj kot tisto na posnetku, ki ga je objavil Neurje.si.

Sodeč po posnetkih, ki sta jih objavila Neurje.si in Neverin.hr, toča sicer ni bila ekstremno debela, je pa očitno padala dovolj časa, da je pobelila okolico in delala škodo.