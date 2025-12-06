Zaščitna struktura zapuščene jedrske elektrarne Černobil, ki naj bi preprečevala širjenje radioaktivnega materiala, zaradi poškodb, ki so nastale v napadu z dronom z začetka leta, varnostne funkcije ne more več izpolnjevati, je sporočila Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA).

Propadanje konstrukcije

Inšpekcijski pregled zaščitne strukture, ki ga je IAEA izvedla pretekli teden, je pokazal, da je napad z dronom februarja povzročil propadanje konstrukcije, je sporočila agencija Združenih narodov.

Zaščitna struktura je bila leta 2019 postavljena okoli reaktorja številka štiri, ki je eksplodiral v jedrski katastrofi leta 1986, da bi preprečili nadaljnje uhajanje sevanja v okolje.

Tako je bilo potrjeno, da je zaščitna struktura izgubila »primarne zaščitne funkcije«, vključno s funkcijo zadrževanja radioaktivnega materiala, vendar na nosilni konstrukciji in nadzornih sistemih ni trajnih poškodb, še piše v sporočilu.

Opravili začasna popravila

Na strehi so že izvedli začasna popravila, je izjavil vodja agencije Rafael Grossi ter poudaril, da je za preprečitev nadaljnjega propadanja in zagotavljanje dolgoročne jedrske varnosti nujna celovita obnova. Na podlagi preiskave IAEA priporoča nadaljnjo obnovo in zaščito strukture ter posodobitev sistemov za spremljanje vlage in korozije ter drugih nadzornih programov.

Nesreča v Černobilu se je zgodila aprila 1986. Sovjetski inženirji so okoli reaktorja postavili sarkofag, ki ga je pozneje nadomestila nova struktura. Preostali trije reaktorji so bili postopoma izključeni, zadnji je bil iz obratovanja izključen leta 2000. Ruske sile so jedrsko elektrarno za kratek čas zasedle na začetku invazije na Ukrajino leta 2022.

Štirinajstega februarja je dron prebil zunanji ovoj zaščitne strukture in povzročil požar. Ukrajinske oblasti so tedaj sporočile, da je napad izvedla Rusija, Moskva pa je to zanikala. Po napadu z dronom je raven sevanja ostala normalna in stabilna, poročil o uhajanju sevanja pa ni bilo, so februarja sporočili Združeni narodi.

Foto AP

IAEA ima v Černobilu stalno ekipo strokovnjakov in bo še naprej storila vse, kar je v njeni moči, da bi podprla ponovno vzpostavitev popolne jedrske varnosti v Černobilu, je poudaril vodja agencije ZN. Sočasno z inšpekcijo v Černobilu je IAEA izvedla tudi preiskavo škode na električnih transformatorskih postajah po vsej Ukrajini.