VREME NE PRIZANAŠA

Hudourniške poplave in zemeljski plazovi ohromili dele države: tisoči brez elektrike, izdani ukazi za evakuacijo ... (FOTO in VIDEO)

Južno Kalifornijo je zajelo hudo neurje.
M. U.
 25. 12. 2025 | 09:54
1:57
Močno neurje z obilnim deževjem je zajelo dele Kalifornije, zaradi česar so oblasti zaradi nevarnih poplav in hudourniških voda izdale ukaze in opozorila za evakuacijo.

Opozorila veljajo za območja v bližini Los Angelesa in severno od njega. Nacionalna vremenska služba je dodatno opozorila, da so  pričakovane nove padavine in poplave. Izdana so bila tudi opozorila zaradi močnega neurja z grmenjem ter silovitih sunkov vetra.

CNN poroča, da je za pet okrožij v Kaliforniji izdano bodisi opozorilo bodisi ukaz za evakuacijo. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je razglasil izredne razmere v okrožjih Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego in Shasta ter poudaril, da bodo s tem aktivirana izredna pooblastila.

Mesto Los Angeles je prav tako razglasilo izredne razmere, da bi mestnim službam v prihodnjih dneh zagotovili potrebne vire, je sporočila županja Karen Bass.

Obilno deževje je povzročilo resne motnje v prometu

Oblasti so poročale o podorih skal, zemeljskih plazovih ter poplavljenih in uničenih cestah v severozahodnem delu okrožja Los Angeles in severovzhodnem delu okrožja Ventura. CNN tako poroča o številnih intervencijah.

Močni vetrovi in obilno deževje so prizadeli tudi severno Kalifornijo, vključno z območjem zaliva San Francisco, kjer so v hribovitih predelih zabeležili sunke vetra s hitrostjo več kot 170 kilometrov na uro.

V gorovju San Gabriel v južni Kaliforniji so zabeležili sunke vetra s hitrostjo nad 140 kilometrov na uro. Tisoče gospodinjstev in poslovnih objektov je po vsej zvezni državi ostalo brez električne energije.

 

KalifornijaZDAizredne razmereneurjeLos Angelespoplave
