CRANS MONTANA

Identificirali prve štiri žrtve smrtonosnega požara v smučarskem središču: dve sta mladoletni (FOTO)

Med državami, ki so ponudile zdravljenje poškodovanih v svojih bolnišnicah, je tudi Slovenija.
STA, M. U.
 3. 1. 2026 | 13:26
 3. 1. 2026 | 13:30
2:05
Dva dni po uničujočem požaru na novoletni zabavi v baru v švicarskem smučarskem letovišču Crans Montana je policija identificirala prve štiri od 40 smrtnih žrtev. Skoraj polovico od 119 huje poškodovanih bodo po navedbah pristojnih organov zdravili v tujini.

Dve žrtvi sta mladoletni

Švicarska policija je danes sporočila, da so preiskovalci identificirali posmrtne ostanke 21-letne ženske, 18-letnega moškega ter 16-letnega dekleta in 16-letnega fanta. Vsi so švicarski državljani. Trupla so že predali družinam, medtem ko identifikacija drugih žrtev še poteka, so še navedli.

Znane nove informacije o groznem požaru v nočnem klubu, objavljeni posnetki tragedije (VIDEO)

Od 119 poškodovanih so jih do petka identificirali 113, med njimi 71 Švicarjev, 14 Francozov, 11 Italijanov, štiri Srbe ter posameznike iz drugih držav.

Skoraj polovico poškodovanih bodo zdravili v tujini, je danes sporočil švicarski zvezni urad za civilno zaščito. Do nedelje bodo v tujino prepeljali 50 pacientov, pri čemer jih bodo sprejele bolnišnice v Franciji, Italiji, Nemčiji in Belgiji.

Opisal trenutke groze na silvestrovanju: »Videl sem, kako ljudje gorijo od glave do pet, vsak dan sem hodil tja«

Vodja centra za opekline v otroški bolnišnici v Zürichu Kathrin Neuhaus je za javno radiotelevizijo SRF povedala, da tam zdravijo pet mladoletnikov. Nekateri imajo opekline na več kot 70 odstotkih telesa.

Pomoč ponudila tudi Slovenija

Med državami, ki so ponudile zdravljenje poškodovanih v svojih bolnišnicah, je tudi Slovenija. Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve so za STA v petek pojasnili, da je Švica prek mehanizma Evropske unije za civilno zaščito zaprosila za pomoč pri zdravljenju pacientov z opeklinami. Ali se je odzvala na ponudbo Slovenije, z ministrstva še niso odgovorili.

ŠvicapožarCrans Montanasmrtne žrtve
