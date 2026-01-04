Policija je identificirala še 16 trupel žrtev požara v baru na švicarskem smučišču Crans-Montana. Najmlajša identificirana oseba je bila 14-letna Švicarka, devet žrtev pa je bilo mlajših od 18 let. Skupino so sestavljale osebe švicarskega, italijanskega, romunskega, turškega in francoskega državljanstva, je sporočila policija, poroča BBC.

»Naš Arthur je zdaj v raju«

Potrjena je tudi smrt 16-letnega Arthura, čigar mati Laetitia Brodard-Sitre je sina več dni obupano iskala prek družbenih omrežij. »Naš Arthur je zdaj v raju,« je povedala v posnetku za BFMTV ter dodala, da so nekatere Arthurjeve prijatelje našli z opeklinami, ki prekrivajo skoraj polovico telesa.

»Nimam besed, preživeli so pekel,« je dejala.

V požaru je umrl tudi 18-letni Švicar Benjamin J., od katerega se je poslovila švicarska boksarska zveza SwissBoxing, saj je bil Benjamin član kluba Lausannois de Boxe. Iz zveze so sporočili, da je izgubil življenje, ko je reševal svojo tesno prijateljico, kateri je pomagal preživeti.

Švica razglasila 9. januar za dan žalovanja po smrtonosnem požaru Švica je petek, 9. januarja, razglasila za dan žalovanja v spomin na žrtve četrtkovega požara v klubu v Crans Montani, ki je zahteval 40 življenj. V petek bo v Crans Montani potekala uradna žalna slovesnost. Začela naj bi se ob 14. uri, ko bodo po vsej državi v znak solidarnosti zazvonili cerkveni zvonovi. Predvidena je tudi minuta tišine. Danes pa bo v Sionu, glavnemu mestu kantona Valais, kjer se nahaja Crans Montana, maša, ki jo bo daroval sionski škof. Sledil ji bo tih sprevod po ulicah mesta.

Po dosedanji preiskavi je verjetni vzrok požara med novoletno zabavo v baru Le Constellation v Crans-Montani uporaba prskalic na steklenicah, ki so jih nosili prenežno pod stropom.