Igralka zahteva milijon evrov odškodnine, to ji je zakuhala albanska vlada

Albanska igralka Anila Bisha zahteva milijon evrov odškodnine, ker vlada premiera Edija Rame uporablja njeno podobo za virtualno ministrico Diello. Kot trdi, je dovolila njeno uporabo za digitalno asistentko na državni platformi, ne pa za ministrico, je pisal nemški portal Deutsche Welle (DW). Albanija je septembra lani postala prva država na svetu z ministrico, ki je v celoti ustvarjena z umetno inteligenco. Skrbi za javna naročila in razpise, z njo pa naj bi po besedah Rame na tem področju postali 100-odstotno odporni proti korupciji. Diella je bila albanskim državljanom znana, še preden je postala ministrica, saj je delovala kot digitalna asistentka na državni platformi e-Albania, ki omogoča digitalni dostop do večine vladnih storitev. Prav tako je že imela svojega avatarja, ki tako kot ministrica temelji na albanski igralki Anili Bisha.

Opustila je upanje na sporazumno rešitev z vlado.

Bisheva je decembra 2024 podpisala pogodbo, s katero je dovolila uporabo svoje podobe in glasu za eno leto na portalu e-Albania. Tega, da bo Diella postala ministrica, ni vedela, niti v to ni nikoli privolila, je pojasnila za DW. Igralka po poročanju DW toži več strani, med drugim Ramo in zasebno podjetje, ki je sodelovalo pri izdelavi avatarja, ter zahteva milijon evrov odškodnine. Ljudje jo po njenih besedah že mesece nagovarjajo kot ministrico Diello, digitalna podoba pa vpliva na njeno življenje. V albanski vladi medtem menijo, da tožba nima podlage.

Albanska virtualna ministrica Diella FOTO: Adnan Beci/Afp

Anila Bisha je znana po igranju kompleksnih žensk na odru in platnu, za sabo ima tridesetletno kariero. »Uporaba moje podobe in mojega glasu v politične namene je zame nekaj zelo resnega,« je dejala. Opustila je upanje na sporazumno rešitev z vlado in v začetku tega meseca sprožila pravni boj proti Dielli. V ponedeljek je upravno sodišče zavrnilo poskus, da bi se uporaba njene podobe začasno ustavila pred popolno pravno pritožbo, vendar je njen odvetnik dejal, da bodo glavno tožbo vložili v nekaj dneh, vključno z zahtevkom za milijon evrov odškodnine zaradi kršitve njenih pravic do podobe. Bisheva je dejala, da se bo borila, dokler si ne povrne identitete – tudi če to pomeni, da bo zadevo vložila na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.