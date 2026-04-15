Ima doktorat, a težko najde službo: »Za ene sem prekvalificirana, za druge imam premalo izkušenj«

Zgodba 32-letne znanstvenice Sarah Dallas razkriva realnost, ki je pogosto skrita za bleščečimi akademskimi nazivi, poroča hrvaški Index. Kljub doktoratu iz bioinženirstva, magisteriju in diplomi se je po koncu študija znašla v dolgotrajnem in izčrpavajočem iskanju zaposlitve. V 16 mesecih je oddala več kot 200 prijav, a je bila skoraj povsod zavrnjena ali pa sploh ni prejela odgovora. »Za vsako prijavo porabiš ure, potem pa te večinoma ignorirajo,« opisuje svojo izkušnjo.

Ko je odgovor vendarle prišel, je bil pogosto protisloven: za začetniške pozicije naj bi bila »prekvalificirana«, za zahtevnejše pa brez ustreznih industrijskih izkušenj. »Najprej sem se prijavljala na delovna mesta, ki so zahtevala magisterij ali doktorat, a so me zavrnili zaradi pomanjkanja izkušenj. Nato sem začela kandidirati za začetniške pozicije, pa so me zavrnili, ker sem bila preveč kvalificirana,« pojasnjuje. Dodaja, da delodajalci niso želeli tvegati, sama pa je imela občutek, da njeno znanje ni cenjeno: »Počutila sem se, kot da vse, kar sem dosegla, nima prave vrednosti.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Med študijem si je nabrala več kot 75.000 funtov dolga (približno 86.000 evrov), finančno stisko pa je dodatno poglobil še minus na računu. V času iskanja zaposlitve je delala honorarno kot urednica znanstvene revije, a so prihodki zadostovali le za osnovno preživetje. »Živela sem iz meseca v mesec, pogosto na račun minusa,« priznava.

Plača za preživetje ne zadostuje

Šele novembra 2025 je dobila redno zaposlitev kot laboratorijska tehničarka, vendar tudi to ni prineslo pričakovane stabilnosti. Njena mesečna plača v višini približno 1800 funtov v celoti pokrije najemnino, režije in odplačevanje dolgov. »Plača iz redne službe gre praktično v celoti za račune,« pravi. Zato je prisiljena opravljati dodatno delo, kjer mesečno zasluži še okoli 600 funtov. »Od tega honorarnega dela dejansko živim – z njim si plačujem hrano in osnovne stvari.«

Kljub dodatnemu delu ji na koncu meseca ostane le simboličen znesek. »Uspe mi prihraniti približno 50 funtov. Iskreno nisem si predstavljala, da bo moje življenje pri 32 letih videti tako,« dodaja. Posebej poudarja tudi dejstvo, da brez poznanstev morda sploh ne bi dobila zaposlitve: »Na koncu sem službo dobila prek povezav. To je realnost.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Čeprav svoje odločitve za doktorat ne obžaluje, opozarja na razkorak med pričakovanji in dejanskim stanjem na trgu dela. »Obstaja prepričanje, da doktorat sam po sebi zagotavlja kariero, vendar to preprosto ni res. V znanosti se pogosto bolj ceni industrijsko znanje kot akademsko,« poudarja. Mladim svetuje previdnost: »Ne odvračam nikogar od študija, vendar naj se ljudje pred tem dobro pozanimajo, kaj jih čaka po diplomi. Preverite, ali so potrebne dodatne izkušnje – nekoč mi boste hvaležni za ta nasvet.«