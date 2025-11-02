  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEDNARODNI ODNOSI

Ima Xi Jinping strahospoštovanje do Trumpa? Trump pravi, da se zaveda posledic, če bi storil eno stvar

Predsednik ZDA Donald Trump je v danes objavljenem pogovoru za ameriško televizijo CBS News dejal, da se kitajski voditelj Xi Jinping zaveda posledic morebitnega napada Kitajske na Tajvan. Ob tem sicer ni izrecno povedal, ali bi ameriške sile ukrepale, če bi do tega res prišlo.
Donald Trump in Xi Jinping FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp
Donald Trump in Xi Jinping FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp
STA
 2. 11. 2025 | 21:01
 2. 11. 2025 | 21:02
1:33
A+A-

»To boste izvedeli, če se bo to zgodilo, in on (Xi) razume odgovor na to vprašanje,« je na vprašanje, ali bi v primeru kitajskega napada na Tajvan ameriškim silam ukazal, naj ukrepajo, odgovoril Trump.

Svojih besed v pogovoru, ki ga je televizija CBS News v petek opravila v njegovem letovišču Mar-a-Lago na Floridi, ni hotel pojasniti. »Ne morem izdati svojih skrivnosti. Druga stran ve,« je le dejal, rekoč da so mu tako Xi kot njegovi bližnji sodelavci odkrito povedali, da ne bi nikoli storili ničesar, dokler je on predsednik, saj da »poznajo posledice«.

Ameriški predsednik se je v četrtek s kitajskim voditeljem sestal v Južni Koreji. Po srečanju, ki ga je označil za velik uspeh, je povedal, da nista govorila o samoupravnem otoku, ki ga Peking v okviru politike ene Kitajske dojema kot svoje ozemlje. Da tega vprašanja nista odprla, je zatrdil tudi v petkovem intervjuju. »Nikoli ga ni omenil. Ljudje so bili zaradi tega nekoliko presenečeni,« je povedal.

Več iz teme

Donald TrumpXi JinpingZDAKitajskaTajvan
ZADNJE NOVICE
21:08
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VEČ TEHNIČNIH NAPAK

Policija na obvoznici ustavila BMW. Poglejte, zakaj so mu zasegli registrske tablice (FOTO)

Voznik je bil zaradi prekrška kaznovan z globo v višini 260 evrov.
2. 11. 2025 | 21:08
21:01
Novice  |  Svet
MEDNARODNI ODNOSI

Ima Xi Jinping strahospoštovanje do Trumpa? Trump pravi, da se zaveda posledic, če bi storil eno stvar

Predsednik ZDA Donald Trump je v danes objavljenem pogovoru za ameriško televizijo CBS News dejal, da se kitajski voditelj Xi Jinping zaveda posledic morebitnega napada Kitajske na Tajvan. Ob tem sicer ni izrecno povedal, ali bi ameriške sile ukrepale, če bi do tega res prišlo.
2. 11. 2025 | 21:01
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
NUMEROLOGIJA

November prinaša zdravljenje prek iskrenosti

Enajsti mesec je najbolj duhoven čas leta, saj ga povezujemo z mojstrskimi vibracijami. Pričakujte, da bo vaša intuicija ostrejša, razkrivala se bo resnica in poudarek bo seveda na odnosih.
2. 11. 2025 | 21:00
20:22
Bulvar  |  Tuji trači
LEPOTICA PRIZNALA

Zvezdnica OnlyFansa razburja tribune: »Na hokeju vsi buljijo vame, nihče ne gleda igralcev!«

Hokej jo je navdušil že v otroštvu.
2. 11. 2025 | 20:22
20:02
Novice  |  Slovenija
GOST V ODDAJI

Janez Janša opisal, kaj naj bi se zgodilo usodne noči v Novem mestu, ko je umrl Aleš Šutar (VIDEO)

Prvak SDS je bil gost na Planet TV-ju. V studiu je tudi kritiziral Roberta Goloba.
2. 11. 2025 | 20:02
19:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
IZTIRIL VLAK

Eksplozija stresla okna, črn dim se je valil v nebo: »Ne približujte se!« (VIDEO)

Preiskovalci ugotavljajo, ali je iztirjenje povzročila tehnična okvara ali človeška napaka.
2. 11. 2025 | 19:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki