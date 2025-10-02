  • Delo d.o.o.
ŠVEDSKA

Imam: »Če je žena neposlušna, jo je treba udariti. A ne premočno«

Njegove besede so sprožile ogorčenje politikov in ministrov, ki zahtevajo ukrepanje.
Imam Saleh Abouelenen. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
Imam Saleh Abouelenen. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
N. Č.
 2. 10. 2025 | 07:59
 2. 10. 2025 | 09:13
5:36
S svojo pridigo v džamiji v mestu Kristianstad na jugu Švedske o tem, kako ravnati z »upornimi ženskami«, je imam Saleh Abouelenen sprožil burne odzive švedske javnosti in ministrov. Pridigo je imel nekega petka julija letos, a se je dnevni časnik Expressen njegovih besed lotil šele v ponedeljek.

Pred nabito polno džamijo v Kristianstadu je Abouelenen govoril o »neposlušnih ženskah« in moške vernike učil, kako naj svoje žene »pravilno spravijo v red«. »Ženska postane uporniška, ko je ne moreš več nadzorovati in ko ne uboga svojega moža,« je dejal imam.

»Ko je žena uporniška, je treba ukrepati«

Po njegovem mnenju že sama bojazen, da bi ženska lahko postala uporniška, pomeni, da je treba ukrepati: »Najprej jo je treba opozoriti. Nato se ji je treba izogniti v postelji. Če ne pomaga nič, jo je treba udariti. Pri tem pa ne gre za uporabo pretirane sile – pokazati je treba, da so bile prestopljene meje in da ni ostalo drugega.«

Opozorila in nasilje naj bi veljala samo za ženske, ki so »vzgojene po Božji knjigi« in ki po njegovih besedah »razumejo moževo pravico nad njimi«. Nato je navedel še primere iz verskih spisov, ki opisujejo, kdaj in kako ima moški »pravico udariti svojo ženo«.

Abouelenen je trdil tudi, da ženske povzročijo večino težav v zakonu. Zato naj bi imel moški pravico disciplinirati ženo, medtem ko ona svojega moža ne sme opominjati: »Zdi se, da se ženske pogosteje upirajo, nočejo biti nadzorovane in izmišljajo težave. Tako se rušijo domovi in družine.«

»Veliko je različnih razlag«

Drug imam iz iste džamije, Shaaban Abou Zur, se s tem ne strinja. Za Expressen je povedal, da na sporni pridigi ni bil, a je pozneje pojasnil stališče džamije: »Veliko je različnih razlag tega vprašanja. Jaz se ravnam po tem, kar je delal Prerok. On ni nikoli udaril nobene ženske – ne svoje in ne tuje.«

Ko so mu švedski novinarji vztrajno zastavljali vprašanja, je Saleh Abouelenen kasneje dejal, da so njegove besede »iztrgane iz konteksta« in da je bil »napačno razumljen«. Pojasnil je, da se je na pridigi mudil povedati vse, kar je nameraval, kar bi lahko povzročilo, da ni »vse izrekel tako, kot je bilo zamišljeno«.

Dva dneva po objavi članka so ga odpustili

Imam Saleh Abouelenen iz švedskega mesta Kristianstad, ki je v ponedeljek razburkal švedsko javnost s svojo pridigo o tem, kako in v katerih primerih ima moški »pravico udariti svojo ženo«, je dobil takojšnjo odpoved. Islamska skupnost v Kristianstadu je v sredo daljši objavi na Facebooku pojasnila, da Abouelenen ne bo več vodil molitev v njihovi mošeji.

»Saleh Abouelenen je prostovoljno in začasno vodil molitve, nikoli pa ni bil uradni imam naše skupnosti. Upravni odbor se je odločil, da ga suspendira. Molimo Alaha, da obvaruje našo domovino Švedsko in našo družbo in nam da moč, da še naprej služimo svoji državi,« piše v objavi Islamske skupnosti.

»Islam prepoveduje nasilje nad ženskami«

Med drugim upravni odbor poudarja, da »islam skozi svoje jasne zapise prepoveduje vse oblike nasilja in zlorab žensk. Prav tako poudarja enakost moških in žensk po izvoru in človeškem dostojanstvu. Islamska skupnost je ponosna, da je na Švedskem, in potrjuje svojo polno zavezanost švedski zakonodaji, ki ščiti človekove pravice.«
Stalni imam mošeje v Kristianstadu, Shaaban Abou Zur, je za švedsko javno televizijo (SVT) povedal, da so člani Islamske skupnosti ostro reagirali in se ogradili od sporne pridige. »Prekinili smo njegovo sodelovanje, moramo biti prepričani, da Abouelenen hodi po pravi poti,« je pojasnil Abou Zur.

Občinske oblasti pozdravile odločitev Islamske skupnosti

»Pozdravljamo dejstvo, da je Islamska skupnost prekinila sodelovanje z imamom. Pomembno je, da se skupaj zavzamemo za pravico vseh do življenja brez kakršnegakoli nasilja,« je dejal Richard Berggren, občinski uradnik Kristianstada, kjer med 86.000 prebivalci približno pet odstotkov predstavlja muslimane.

Burni odzivi ministrov

Že dve uri po objavi članka v Expressenu se je na družbenih omrežjih oglasilo več švedskih ministrov. Jakob Forssmed, minister za socialne zadeve, je na X-u pridigo označil za »grozno in povsem nesprejemljivo« in napovedal ukrepe: »Sinoči sem stopil v stik s pristojnim organom, ki mora nemudoma preveriti, ali je bila ta džamija deležna kakršnekoli državne podpore.«

Minister za migracije Johan Forssell je pridigo označil za »odvratno kulturo časti« in dodal, da je nujno »zaostriti pravila o tem, kdo lahko postane švedski državljan«.

Ministrica za zunanje zadeve Maria Malmer Stenergard, ki prihaja prav iz Kristianstada, je na X-u zapisala: »Imam Saleh Abouelenen, vaša stališča sodijo v srednji vek. Dom ni uničen, ko ženske nočejo, da jih nadzorujejo.«

Ministrica za integracijo Simona Mohamsson je imama pozvala, naj zapusti Švedsko, »če ne razume, da pri nas velja ničelna toleranca do nasilja v družini«.

