Incident v prestolnici! Moški skakal po avtomobilih sredi križišča, občani so ga obvladali (VIDEO)

Drama na prometnem križišču v Novem Zagrebu je okoli poldneva vznemirila občane, potem ko je moški za kratek čas zaustavil promet in povzročil kaotične prizore pred številnimi vozniki in mimoidočimi. Posnetki dogodka so se kmalu razširili po družbenih omrežjih.

Policija ga je obvladala, nato prepeljan v ustrezno zdravstveno ustanovo

Po posnetkih, ki krožijo po spletu, je mlajši moški nenadoma pritekel na vozišče in nato tekel med premikajočimi se vozili. V nekem trenutku je skočil na avtomobil in se povzpel na streho. Zatem je iz vozila izstopil voznik, medtem ko mu je vidno vznemirjeni moški nekaj govoril. Nato je poskušal skočiti na drugo vozilo, a mu ni uspelo in je padel na cestišče.

Nekaj trenutkov pozneje je znova vstal in stekel proti tretjemu vozilu, se odbil od njega in pristal na cesti pred osuplimi vozniki in mimoidočimi. Kmalu je posredovalo več občanov, ga obvladalo in odvedlo na bližnji travnik do prihoda pristojnih služb. Iz zagrebške policije so za Dnevnik.hr potrdili, da so okoli 12.15 prejeli več klicev občanov o moškem, ki je poškodoval vozila. »Policija ga je obvladala in reševalci nujne medicinske pomoči so ga pregledali, nato pa je bil prepeljan v ustrezno zdravstveno ustanovo,« so sporočili s policije.

