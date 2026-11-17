V Beogradu je v torek potekala ustanovna seja novega sklica srbske skupščine, s katero se je v državi začelo novo politično obdobje po dolgoletni vladavini Srbske napredne stranke (SNS). Novi poslanci so na seji uradno prisegli, s čimer je bil parlament konstituiran, hkrati pa je začel teči 90-dnevni rok za oblikovanje nove vlade.

Ustanovno sejo, ki se je je udeležilo 244 poslancev, je po izvedbi državne himne Bože pravde odprl najstarejši poslanec Stojan Radenović. Poslanci so nato izvolili tričlansko komisijo za potrditev mandatov, v kateri sta bila dva predstavnika zmagovite Študentske liste in ena predstavnica liste Aleksandra Vučića. Po enournem odmoru, namenjenem pregledu mandatov, so poslanci prisegli.

Posebno pozornost je vzbudila vrnitev nekdanjega predsednika in premierja Aleksandra Vučića v poslanske klopi, v katere je znova sedel po 20 letih – nazadnje je bil poslanec leta 2006, prvič pa je v parlament vstopil leta 1993 kot član Srbske radikalne stranke. Vučić je napovedal, da bo v skupščini vodil poslansko skupino SNS, ki naj bi nosila ime Srbija proti terorju. Na družbenih omrežjih je zapisal, da bo nastop njegove skupine »civiliziran in dostojanstven«, da dela parlamenta ne bodo ovirali in da bodo delovali kot »vir stabilnosti« ter »glas svobodne Srbije«. Tudi iz vrst Študentske liste so sporočili, da seje ne bodo ovirali, temveč so vztrajali pri takojšnjem nadaljevanju dela po potrditvi mandatov, da bi pospešili prenos oblasti.

Beograd dan po volitvah. FOTO: Voranc Vogel

Igralko polili z jogurtom

Pred začetkom zasedanja so se v Pionirskem parku pred poslopjem parlamenta na poziv študentskega gibanja zbrali številni študenti in državljani, ki so poslance Študentske liste v skupščino pospremili s pesmijo ter vzkliki; zapel je tudi eden od kandidatov, profesor Aleksandar Čupić. Študentska lista je sicer predlagala, da bi zasedanje v dvorani spremljala tudi študentska delegacija, saj 17. novembra obeležujejo mednarodni dan študentov.

Dogajanje pred parlamentom pa ni minilo brez incidentov. Vučić je novinarjem v preddverju skupščine izjavil, da so zbrani pred poslopjem verbalno in fizično napadali kandidate stranke SNS. »Policija se je delala, da ničesar ne vidi,« je zatrdil Vučić. Med zbiranjem pred parlamentom je bila z jogurtom polita srbska igralka Lidija Vukićević. Podrobnejše okoliščine dogodka še niso znane, na družbenih omrežjih pa so se takoj pojavila ugibanja, ali je bil incident zrežiran, saj je imela igralka takoj pri roki vlažilne robčke, s katerimi si je obrisala lase.

Ozadje volilnega preobrata in povolilne napetosti

Preobrat na srbskem političnem prizorišču je sledil parlamentarnim volitvam 25. oktobra, na katerih je lista študentskega gibanja (Študentska lista – Študenti zmagujejo) prepričljivo premagala SNS. Gibanje je zraslo iz skoraj dveletnih protivladnih protestov in blokad fakultet, ki jih je sprožila tragedija 1. novembra 2024, ko je v zrušenju nadstreška na prenovljeni železniški postaji v Novem Sadu umrlo 16 ljudi.

Študentska lista je na volitvah osvojila 53,01 odstotka glasov, SNS pa 38,98 odstotka, kar je pomenilo več kot 623.000 glasov razlike. V 250-članskem parlamentu imajo po novem:

Študentska lista: 140 poslancev,

SNS: 103 poslance,

manjšinske stranke narodnih skupnosti: 7 poslancev.

Očitki iz tabora SNS in samega Vučića, da Študentska lista izvaja »revolucionarni teror«, so se zvrstili v napetem povolilnem obdobju. V zadnjih dveh tednih pred ustanovno sejo je namreč v nizu policijskih akcij zaradi različnih kaznivih dejanj prišlo do aretacij številnih visokih policijskih uradnikov, bankirjev, uslužbencev pokrajinske in lokalne uprave ter direktorjev javnih podjetij, več funkcionarjev pa je odstopilo. Pridržani so bili tudi nekateri predstavniki akademske skupnosti, ki so v preteklosti nasprotovali študentskim protestom in blokadam. Pri tem so te akcije tožilstva in policije potekale še v času tehnične vlade, ki jo je postavila SNS, in v času, ko funkcijo vodje države v tehničnem mandatu opravlja predsednica parlamenta Ana Brnabić.