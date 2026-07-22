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Infantino zapušča Fifo? Trump naj bi imel zanj v mislih novo prestižno službo

Ameriški predsednik predsednika Fife vidi kot odličnega kandidata za vodenje Združenih narodov.
Trump in Infantino sta dobra prijatelja. FOTO: Franck Fife/Afp
Trump in Infantino sta dobra prijatelja. FOTO: Franck Fife/Afp
B. K. P.
 22. 7. 2026 | 09:26
2:09
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Ameriški predsednik Donald Trump naj bi imel za predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina novo in zelo odmevno službo. Menda si ga želi videti na čelu Združenih narodov (ZN). Po poročanju ameriškega časnika New York Post Trump meni, da bi bil Infantino primeren naslednik sedanjega generalnega sekretarja ZN Antónia Guterresa. Vir blizu ameriškega predsednika je dejal, da je Trump prepričan, da Infantina spoštujejo po vsem svetu in da ima posebno sposobnost povezovanja ljudi.

Novi generalni sekretar naj bi bil izbran letos, toda tudi če bi Trump zares podprl Infantina, to še zdaleč ne pomeni, da bi predsednik Fife položaj tudi dobil. Najprej bi potreboval podporo 15-članskega Varnostnega sveta ZN, v katerem ima pet stalnih članic pravico veta. Nato bi ga morala potrditi še Generalna skupščina. Za zdaj prav tako ni jasno, ali si Infantino tega položaja sploh želi in ali sta se s Trumpom o tem že resno pogovarjala. Infantino je sicer že napovedal napovedal kandidaturo za nov mandat na čelu Fife. Volitve bodo marca prihodnje leto.

Občutno nižja plača

Trumpov posebni odposlanec za globalna partnerstva Paolo Zampolli je zamisel sicer pohvalil. Prepričan je, da bi se Infantino dobro znašel v omenjeni vlogi, saj mora Fifa sodelovati z več kot 200 članicami, Združeni narodi pa združujejo 193 držav. Po njegovih besedah med vodenjem obeh organizacij obstajajo določene podobnosti.

Infantino, v primeru, da bi funkcijo sploh želel in bil zanjo tudi izbran, pa bi moral ob morebitnem nastopu nove službe sprejeti tudi občutno nižjo plačo. V Fifi naj bi na leto prejel približno šest milijonov dolarjev (5,26 milijona evrov), medtem ko letna plača generalnega sekretarja ZN po navedbah omenjenega časnika znaša nekaj več kot 400.000 dolarjev (350.500 evrov).

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