Invazija stenic v mestu, ljudje obupani: »Zvečer si ne upam niti odnesti smeti«

Zagrebčani se zadnje dni spopadajo z neprijetno nadlogo. Drobne stenice so prekrile debla in krošnje dreves, vse pogosteje pa pristanejo tudi na mimoidočih. Ljudje pripovedujejo, da jim lezejo po oblačilih in koži, ena od prebivalk pa pravi, da si zvečer zaradi njih ne upa niti odnesti smeti. Visoke temperature so očitno ustvarile ugodne razmere za širjenje drobnih žuželk, ki so zavzele zagrebške parke, poroča HRT.

Čeprav so stenice, ki so se množično pojavile na drevesih, za ljudi nenevarne, jih je težko spregledati. Nekateri Zagrebčani imajo njihove množične prisotnosti že pošteno dovolj. »Na Zrinjevcu je nemogoče. Park je poln stenic, tudi tistih črnih. Strašno pikajo,« je za HRT povedala ena od prebivalk.

Nič boljše izkušnje nima druga Zagrebčanka. »Nič me ne sprašujte. Zvečer si ne upam niti odnesti smeti. Vsa sem jih polna. Komarji so v primerjavi s tem še dobri. To ni normalno,« je opisala razmere.

Stenice in strige v etanolu. FOTO: Jure Eržen, Delo

V Evropo so prišle iz Severne Amerike

Stenice, ki so preplavile mestne parke, izvirajo iz Severne Amerike. Na Hrvaškem so se pojavile pred približno 13 leti in se nato hitro razširile. Najpogosteje napadajo hraste, prizadenejo pa lahko tudi drugo gozdno drevje in rastline. Milivoj Franjević s Fakultete za gozdarstvo in lesno tehnologijo pojasnjuje, da že prva letošnja generacija, ki se pojavi konec junija in v začetku julija, povzroči precejšnjo škodo.

»»Takrat začne listje rumeneti in izgubljati značilno zeleno barvo. Z drugo generacijo, ki se razvije do septembra, se stanje še stopnjuje. Zato je hrastovo listje videti nenaravno rumeno, čeprav bi moralo ostati zeleno še vsaj mesec dni,« je pojasnil Franjević.

Kaj pa nevarnost za ljudi?

Strokovnjaki mirijo, da stenice, ki so se množično pojavile na zagrebških drevesih, za ljudi niso nevarne. Druga zgodba pa so posteljne stenice, ki se lahko naselijo v stanovanjih in se jih je zelo težko znebiti. Vlado Josić, vodja oddelka za zdravstveno vzgojo in dezinfekcijo, dezinsekcijo ter deratizacijo, pojasnjuje, da posteljne stenice ne prenašajo nalezljivih bolezni, lahko pa njihovi piki povzročijo druge težave.

»Z javnozdravstvenega vidika je pomembno, da se lahko pogosto pojavijo alergijske reakcije, nemiren spanec in nespečnost zaradi pikov,« je povedal. Če se posteljne stenice pojavijo v stanovanju, strokovnjaki svetujejo, naj ljudje težavo prijavijo čim prej.

Medtem za invazivno vrsto, ki napada predvsem hraste, iščejo drugačno rešitev. Strokovnjaki namreč iščejo njenega naravnega sovražnika, ki bi lahko pomagal omejiti populacijo.