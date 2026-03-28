Iran grozi z udari na turistične resorte, Trump začasno ustavil napade na elektrarne

Zdi se, da dogajanje med Iranom in ZDA iz dneva v dan dosega nova vrelišča. Iranski državni mediji, povezani z islamsko revolucionarno gardo, so objavili resno opozorilo, da so vsi hoteli v regiji, ki gostijo ameriške sile, »legitimna tarča« njihovih obrambnih sil. Med domnevnimi lokacijami, kjer naj bi bili nastanjeni ameriški vojaki in strokovnjaki, so izpostavili celo luksuzne hotele s petimi zvezdicami, kot je Four Seasons v Damasku. Iranska stran trdi, da se ameriška oporišča ne omejujejo le na Bahrajn in Združene arabske emirate, temveč naj bi se raztezala tudi v Sirijo, Libanon in Džibuti. V uradni izjavi so poudarili, da je njihovo opozorilo hotelirjem dokončno: »Vsaka ustanova, ki gosti tuje vojaško osebje, ne glede na svojo geografsko lokacijo, bo obravnavana kot legitimna tarča za obrambne sile Islamske republike Iran, če se ta praksa nemudoma ne ustavi.«

Medtem ko Iran stopnjuje retoriko o povračilnih ukrepih, pa iz Washingtona prihajajo signali o morebitnih diplomatskih premikih. Ameriški predsednik Donald Trump je na omrežju Truth Social objavil, da na prošnjo iranske vlade za deset dni ustavlja napade na iransko energetsko infrastrukturo. »V skladu z zahtevo iranske vlade naj ta izjava služi kot obvestilo, da za 10 dni prekinjam obdobje uničevanja energetskih objektov, in sicer do ponedeljka, 6. aprila 2026, do 20. ure po vzhodnem času,« je zapisal Trump. Ameriški predsednik je ob tem zavrnil poročanje nekaterih medijev o neuspehu pogovorov in zatrdil, da pogajanja tečejo »zelo dobro«. Posebni odposlanec Steve Witkoff je potrdil, da so ZDA Iranu prek Pakistana kot posrednika dostavile predlog mirovnega sporazuma v 15 točkah. Kljub temu razmere na terenu ostajajo kritične; poročila navajajo, da je v Iranu v spopadih umrlo že več kot 1500 ljudi, medtem ko Izrael pošilja dodatne enote v južni Libanon v boj proti Hezbolahu.

Eno ključnih vprašanj ostaja plovba skozi Hormuško ožino. Trump je od Irana zahteval popolno odprtje te kritične vodne poti, sicer grozi z uničenjem njihovih elektrarn. Po poročilih zalivskih držav Iran trenutno od ladij zahteva plačilo pristojbin za varen prehod, medtem ko blokira tista plovila, ki jih povezuje z ameriškimi ali izraelskimi vojaškimi prizadevanji. Kljub grožnjam je Trump na četrtkovi seji kabineta ocenil, da Iran v znak dobre vere že spušča skozi nekatere naftne tankerje, kar vliva nekaj upanja v uspeh pogajanj pred iztekom novega roka 6. aprila.