Iran ima nove tarče, objavili čas napada: »Udarili bomo Microsoft, Google, Apple, Teslo. Nemudoma se evakuirajte!«

Iranska revolucionarna garda je sporočila, da bo od 1. aprila kot povračilni ukrep za napade na Iran na udaru ameriška podjetja v regiji. Med 18 podjetji, navedenimi v grožnji, so Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla in Boeing. »Ta podjetja morajo pričakovati uničenje kot povračilo za vsak teroristični napad v Iranu, začenši ob 20. uri po teheranskem času v sredo, 1. aprila,« piše v sporočilu, v katerem pozivajo zaposlene in ljudi, ki živijo v bližini, k nujni evakuaciji.

Atentati na iranske voditelje Od začetka vojaške operacije v Iranu 28. februarja je v ameriško-izraelskih napadih umrlo več najvišjih predstavnikov Irana na čelu z ajatolo Alijem Hamenejem. Potem ko je Izrael v četrtek sporočil, da je v zračnem napadu ubil poveljnika mornarice iranske revolucionarne garde Alirezo Tangsirija, je Iran v ponedeljek njegovo smrt potrdil. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v četrtek dejal, da je umor Tangsirija sporočilo gardi, da jih bo izraelska vojska polovila enega za drugim.

General Dan Caine je medtem poročal o napredku operacije Epski bes in poudaril, da so ZDA doslej zadele več kot 11.000 ciljev znotraj Irana. Izpostavil je, da ameriške sile sistematično uničujejo logistične verige in zmogljivosti za proizvodnjo balističnih izstrelkov in dronov, s čimer odpravljajo sposobnost Teherana, da projicira moč zunaj svojih meja. Kot dokaz popolne zračne premoči je Caine navedel uvedbo misij strateških bombnikov B-52 nad iranskim ozemljem, kar Washington razume kot jasno demonstracijo vojaške superiornosti.

Prihodnji dnevi vojne proti Iranu bodo odločilni

Prihodnji dnevi vojne proti Iranu bodo odločilni, je danes izjavil ameriški obrambni minister Pete Hegseth in zagotovil, da pogovori o končanju vojne napredujejo. Kljub temu ni želel izključiti morebitne napotitve kopenskih sil v Iran. Tako kot ameriški predsednik Donald Trump je tudi Hegseth izjavil, da je v Iranu že prišlo do spremembe režima. Hkrati je opozoril, da bo ameriška vojska okrepila napade, če novo vodstvo ne sklene dogovora z ZDA, navaja BBC.

Izraelska vojska pripravljena na več tednov operacije v Iranu Izraelska vojska je pripravljena vojaško operacijo v Iranu nadaljevati še več tednov, je danes na spletni novinarski konferenci zagotovil tiskovni predstavnik vojske podpolkovnik Nadav Šošani, potem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu v ponedeljek izjavil, da se je vojna z Iranom prevesila v drugo polovico.

Trump znova ostro kritiziral evropske zaveznike

Predsednik Donald Trump je sicer danes znova kritiziral evropske zaveznice, predvsem Združeno kraljestvo in Francijo, ker ne sodelujeta pri ameriških napadih na Iran. Državam, ki zaradi omejitve plovbe skozi Hormuško ožino ne morejo dobiti goriva, pa je sporočil, naj ga kupijo od ZDA, ali pa »gredo tja in si ga vzamejo same«.