Iran izvedel silovit napad, ranjenih 12 ameriških vojakov; Trump: Kuba je naslednja!

V iranskem napadu na oporišče Princ Sultan v Savdski Arabiji je bilo v petek ranjenih najmanj 12 ameriških vojakov, od tega dva huje, poročajo ameriški mediji. Iran je rakete in drone ponoči izstrelil tudi nad več drugih zalivskih držav in Izrael, kjer je bil v Tel Avivu ubit človek. ZDA pričakujejo skorajšnje pogovore z Iranom o končanju vojne.

V napadu na oporišče v Savdski Arabiji je Iran uporabil vsaj eno raketo in več dronov, sta ob sklicevanju na neimenovane vire poročala The New York Times in The Wall Street Journal. Ranjeni vojaki so bili v času napada v enem od poslopij v oporišču. Poškodovanih naj bi bilo tudi več vojaških letal.

Ameriško centralno poveljstvo je pred tem sporočilo, da je bilo v vojni proti Iranu doslej ranjenih več kot 300 ameriških vojakov. Večina poškodb naj bi bilo lažjih, 273 vojakov pa se je že vrnilo na delo, navedbe vojske povzema francoska tiskovna agencija AFP. Po najnovejših podatkih je v vojni umrlo 13 vojakov, od tega sedem v Zalivu in šest v Iraku.

Iran je poleg Savdske Arabije nadaljeval napade tudi na druge zalivske države. V Združenih arabskih emiratih so ostanki prestrežene rakete povzročili požar v industrijski coni, kjer je bilo ranjenih pet indijskih državljanov. O izstrelkih poročajo še iz Bahrajna in Kuvajta in Omana, kjer je bil v enem od pristanišč prav tako ranjen tuj delavec.

Tarča iranskih napadov je bil tudi Izrael, kjer je bil v Tel Avivu po navedbah tamkajšnjih oblasti ubit človek, še dva pa ranjena. Na jug države so medtem prileteli tako izstrelki iz Irana kot Libanona, od koder jih proti Izraelu izstreljuje šiitsko gibanje Hezbolah.

Trump: pogovori za končanje konflikta potekajo in zelo dobro napredujejo

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek vztrajal, da pogovori za končanje konflikta potekajo in zelo dobro napredujejo. Iran sicer tega doslej še ni potrdil. Pogovorov ni potrdil niti Trumpov odposlanec Steve Witkoff, ki je v petek na istem dogodku v čast savdskega suverenega investicijskega sklada v Miamiju dejal, "da verjame, da bo Iran začel pogovore z ZDA še ta teden". Trump je prisotnim poslovnežem povedal, da mora Iran odpreti Trumpovsko ožino, nakar se je popravil in dejal, da je mislil na Hormuško ožino.

Hkrati je ameriški predsednik Donald Trump prav tako v petek izjavil, da je »Kuba naslednja«. To je povedal med govorom na investicijskem forumu v Miamiju, kjer je hvalil uspehe ameriške vojaške akcije v Venezueli in Iranu.

Iranska blokada Hormuške ožine, skozi katero gre 20 odstotkov svetovne nafte, povzroča gospodarske težave po vsem svetu. »Mislim, da boste videli gospodarsko raketo, ko ne bo več tega temnega oblaka,« je Trump napovedal gospodarsko okrevanje po vojni. Predsednik, ki se je nazadnje še v sredo hvalil z izjemno rastjo borznih indeksov, je menil, da borzni padci niso niti tako veliki, za cene nafte pa je dejal, da je menil, da bodo še višje, kot so sedaj.

Konec vojne bo prinesel tudi normalizacijo odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo, je prepričan Trump, ki je na novinarsko vprašanj o tem, kaj si želi, da bi bila njegova dediščina, odgovoril - mirovnik. »Res verjamem, da sem mirovnik. Morda se sedaj ne zdi tako, ampak mislim, da sem mirovnik,« je izjavil, poroča med drugim televizija MS NOW.