Iran objavil posnetek: maskirani vojaki zasegli ladje, na eni pomorci iz naše soseščine (VIDEO in FOTO)

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je objavila posnetke, za katere trdi, da prikazujejo zaseg tovorne ladje MSC Epaminondas, ki so jo včeraj prestregli v Hormuški ožini. Na posnetku so vidni oboroženi in maskirani iranski vojaki, kako se vzpenjajo na tovorno ladjo. Gre za eno od dveh ladij, ki jih je Iran zasegel med včerajšnjimi incidenti v ožini.

Kot piše iranska tiskovna agencija Fars, blizu Revolucionarne garde, so v nekaj urah napadli tri trgovske ladje. Ladjo Euphoria so zadeli in jo nasedli ob obali Irana, medtem ko so MSC Francesca in Epaminondas zasegli in preusmerili proti iranski obali. Nour News, povezan z iranskim Vrhovnim svetom za nacionalno varnost, je poročal, da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) odprl ogenj na prvo ladjo Epaminondas, potem ko je ta »ignorirala opozorila iranskih oboroženih sil«.

Na ladji hrvaška pomorščaka in štirje črnogorski pomorci

Drugo ladjo, Euphorio, so ustavili po tem, ko so nanjo odprli ogenj, nato pa so ciljali še tretje plovilo, MSC Francesca. Na zaseženi ladji MSC Francesca so tudi štirje črnogorski pomorci, je potrdil minister za pomorstvo Filip Radulović. Navedel je, da so vsi člani posadke na varnem ter da potekajo pogajanja med ladjarsko družbo in iransko stranjo. Pomorsko poveljstvo IRGC je sporočilo, da sta bili ladji Epaminondas in MSC Francesca, ki plujeta pod panamsko zastavo, zaseženi, potem ko sta ogrozili pomorsko varnost »z delovanjem brez potrebnih dovoljenj in manipuliranjem navigacijskih sistemov«.

»Dva hrvaška pomorščaka, člana posadke kontejnerske ladje MSC Francesca, ki jo je zasegla in preusmerila iranska revolucionarna garda (IRGC), sta dobro. Mobilnih telefonov jima niso odvzeli, po naših informacijah sta v stiku z družinami in nista na noben način ogrožena,« je za Slobodno Dalmacijo povedal Neven Melvan, tajnik Sindikata pomorščakov.

Poleg hrvaških pomorščakov so na krovu MSC Francesca tudi štirje pomorščaki iz Črne gore, poroča jutarnji.hr.

Tovor in dokumenti obeh ladij bodo pregledani, še dodaja sporočilo, ki ga je prenesla iranska državna televizija. Prestrezanja so se zgodila nekaj ur po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump podaljšal dvotedensko premirje z Iranom, dokler se ne končajo pogajanja med državama, poroča dnevnik.hr.