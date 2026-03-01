  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOJNA

Iran: Udarili bomo z nevideno silo, kakršne še nikoli niso izkusili

Po besedah iranskega predsednika Teheran meni, da je maščevanje storilcem in osrednjim akterjem "tega zgodovinskega zločina" njegova "legitimna dolžnost in pravica".
 FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters
 FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters
STA, S. U.
 1. 3. 2026 | 11:45
2:56
A+A-

Umor iranskega vrhovnega vodje, ajatole Alija Hameneja predstavlja vojno napoved muslimanom po vsem svetu, je danes sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian. Po njegovih besedah je maščevanje Hamenejeve smrti "legitimna dolžnost in pravica" islamske republike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Umor najvišje politične avtoritete Islamske republike Iran in vidnega šiitskega voditelja po vsem svetu (...) se razume kot odkrita vojna napoved muslimanom, zlasti šiitom, povsod po svetu,« je Pezeškian povedal v izjavi na iranski državni televiziji.

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp
FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

Po njegovih besedah Teheran meni, da je maščevanje storilcem in osrednjim akterjem "tega zgodovinskega zločina" njegova "legitimna dolžnost in pravica". Najvišji iranski varnostni uradnik je medtem ostro zagrozil Združenim državam Amerike in Izraelu. »Včeraj je Iran izstrelil rakete proti Združenim državam in Izraelu ter povzročil škodo,« je Laridžani zapisal na platformi X. »Danes jih bomo zadeli s silo, kakršne še nikoli niso izkusili.«

Izraelska vojska z novimi napadi na Teheran

Izraelska vojska je sporočila, da napada cilje »v osrčju Teherana«. Operacija poteka od sobote zjutraj, njen cilj pa je vzpostaviti premoč v zraku in »utreti pot do Teherana«. Premier Benjamin Netanjahu je napovedal, da bodo z napadi nadaljevali, dokler bo treba. V zadnjih 24 urah so vpoklicali okoli 20.000 rezervistov. Po podatkih iranskega Rdečega polmeseca je bilo v sobotnih ameriško-izraelskih napadih ubitih več kot 200 ljudi, v Tel Avivu pa je v povračilnem napadu umrla ženska.

Zaradi napadov na Iran odpovedanih več tisoč letov

Napadi ZDA in Izraela na Iran so povzročili kaos v letalskem prometu. Prevozniki so odpovedali ali prestavili več tisoč letov, kar predstavlja največjo motnjo po pandemiji covida-19. Več držav je povsem ali delno zaprlo svoj zračni prostor.

Emirates in Etihad sta odpovedala velik delež letov, Qatar Airways je začasno ustavil polete iz Dohe. Lete v Tel Aviv, Dubaj, Bejrut in druga mesta so prekinili tudi Turkish Airlines, British Airways, Lufthansa, Air France, Swiss, Delta, American Airlines, Air Canada ter indijska IndiGo in Air India.

Po podatkih družbe Cirium je bilo samo danes odpovedanih več kot 700 letov v regijo, v soboto skoraj tisoč. Iran, Izrael, Katar, Irak in Kuvajt so zaprli svoj zračni prostor, podobne ukrepe so sprejele tudi druge države v regiji.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PADEC

Na Krvavcu prišlo do nesreče na smučišču, otrok s helikopterjem prepeljan v UKC

Okoliščine nesreče niso znane.
1. 3. 2026 | 12:05
11:45
Novice  |  Svet
VOJNA

Iran: Udarili bomo z nevideno silo, kakršne še nikoli niso izkusili

Po besedah iranskega predsednika Teheran meni, da je maščevanje storilcem in osrednjim akterjem "tega zgodovinskega zločina" njegova "legitimna dolžnost in pravica".
1. 3. 2026 | 11:45
11:09
Bulvar  |  Glasba in film
LJUBLJANSKI LOKAL ZORICA

2nite z novim singlom in prvim koncertom s spremljevalnim bandom

Po letih studijskega ustvarjanja prvič stopa tudi na koncertni oder s polno zasedbo.
1. 3. 2026 | 11:09
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Podrobnosti zdrsa na Vrtači: padalka (49) zdrsnila po pobočju, v nesreči hudo ranjen tudi pohodnik (50)

Padalka in planinec zgrmela 300 metrov globoko.
1. 3. 2026 | 11:05
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
BRATSTVO

Preigravali, zabijali gole in molili

Poljska je gostila 18. evropsko prvenstvo v futsalu, igrali so duhovniki in patri iz 18 držav, Slovenija je zasedla 10. mesto.
Drago Perko1. 3. 2026 | 11:00
10:25
Bulvar  |  Suzy
IZNAJDLJIV JE

Iznajdljivi Gušti: Hvala, sine! (Suzy)

Rešitev je bila skoraj filmska.
1. 3. 2026 | 10:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki