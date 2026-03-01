Iran: Udarili bomo z nevideno silo, kakršne še nikoli niso izkusili

Umor iranskega vrhovnega vodje, ajatole Alija Hameneja predstavlja vojno napoved muslimanom po vsem svetu, je danes sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian. Po njegovih besedah je maščevanje Hamenejeve smrti "legitimna dolžnost in pravica" islamske republike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Umor najvišje politične avtoritete Islamske republike Iran in vidnega šiitskega voditelja po vsem svetu (...) se razume kot odkrita vojna napoved muslimanom, zlasti šiitom, povsod po svetu,« je Pezeškian povedal v izjavi na iranski državni televiziji.

FOTO: Mario Tama Getty Images Via Afp

Po njegovih besedah Teheran meni, da je maščevanje storilcem in osrednjim akterjem "tega zgodovinskega zločina" njegova "legitimna dolžnost in pravica". Najvišji iranski varnostni uradnik je medtem ostro zagrozil Združenim državam Amerike in Izraelu. »Včeraj je Iran izstrelil rakete proti Združenim državam in Izraelu ter povzročil škodo,« je Laridžani zapisal na platformi X. »Danes jih bomo zadeli s silo, kakršne še nikoli niso izkusili.«

Izraelska vojska z novimi napadi na Teheran

Izraelska vojska je sporočila, da napada cilje »v osrčju Teherana«. Operacija poteka od sobote zjutraj, njen cilj pa je vzpostaviti premoč v zraku in »utreti pot do Teherana«. Premier Benjamin Netanjahu je napovedal, da bodo z napadi nadaljevali, dokler bo treba. V zadnjih 24 urah so vpoklicali okoli 20.000 rezervistov. Po podatkih iranskega Rdečega polmeseca je bilo v sobotnih ameriško-izraelskih napadih ubitih več kot 200 ljudi, v Tel Avivu pa je v povračilnem napadu umrla ženska.