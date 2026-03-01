Iran: Udarili bomo z nevideno silo, kakršne še nikoli niso izkusili

Galerija
Umor iranskega vrhovnega vodje, ajatole Alija Hameneja predstavlja vojno napoved muslimanom po vsem svetu, je danes sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian. Po njegovih besedah je maščevanje Hamenejeve smrti "legitimna dolžnost in pravica" islamske republike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Umor najvišje politične avtoritete Islamske republike Iran in vidnega šiitskega voditelja po vsem svetu (...) se razume kot odkrita vojna napoved muslimanom, zlasti šiitom, povsod po svetu,« je Pezeškian povedal v izjavi na iranski državni televiziji.
Po njegovih besedah Teheran meni, da je maščevanje storilcem in osrednjim akterjem "tega zgodovinskega zločina" njegova "legitimna dolžnost in pravica". Najvišji iranski varnostni uradnik je medtem ostro zagrozil Združenim državam Amerike in Izraelu. »Včeraj je Iran izstrelil rakete proti Združenim državam in Izraelu ter povzročil škodo,« je Laridžani zapisal na platformi X. »Danes jih bomo zadeli s silo, kakršne še nikoli niso izkusili.«
Izraelska vojska je sporočila, da napada cilje »v osrčju Teherana«. Operacija poteka od sobote zjutraj, njen cilj pa je vzpostaviti premoč v zraku in »utreti pot do Teherana«. Premier Benjamin Netanjahu je napovedal, da bodo z napadi nadaljevali, dokler bo treba. V zadnjih 24 urah so vpoklicali okoli 20.000 rezervistov. Po podatkih iranskega Rdečega polmeseca je bilo v sobotnih ameriško-izraelskih napadih ubitih več kot 200 ljudi, v Tel Avivu pa je v povračilnem napadu umrla ženska.
Napadi ZDA in Izraela na Iran so povzročili kaos v letalskem prometu. Prevozniki so odpovedali ali prestavili več tisoč letov, kar predstavlja največjo motnjo po pandemiji covida-19. Več držav je povsem ali delno zaprlo svoj zračni prostor.
Emirates in Etihad sta odpovedala velik delež letov, Qatar Airways je začasno ustavil polete iz Dohe. Lete v Tel Aviv, Dubaj, Bejrut in druga mesta so prekinili tudi Turkish Airlines, British Airways, Lufthansa, Air France, Swiss, Delta, American Airlines, Air Canada ter indijska IndiGo in Air India.
Po podatkih družbe Cirium je bilo samo danes odpovedanih več kot 700 letov v regijo, v soboto skoraj tisoč. Iran, Izrael, Katar, Irak in Kuvajt so zaprli svoj zračni prostor, podobne ukrepe so sprejele tudi druge države v regiji.