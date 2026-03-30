Iran uničil ameriško letalo za nadzor zračnega prostora, Trump grozi z uničenjem otoka Harg (FOTO)

V iranskem napadu na zračno bazo v Savdski Arabiji je bil uničen ameriški letalski sistem za zgodnje opozarjanje in nadzor E-3 Sentry (AWACS), kar po ocenah vojaških analitikov predstavlja resen udarec za ameriške zmogljivosti nadzora zračnega prostora in pravočasnega odzivanja na grožnje, poroča hrvaški Dnevnik.

Letalo je bilo po dostopnih informacijah uničeno na tleh v bazi Prince Sultan. Posnetki s prizorišča prikazujejo močno poškodovano letalo z odtrganim repnim delom, medtem ko je njegov značilni rotirajoči radarski krožnik – osrednji element sistema AWACS – pristal na tleh. E-3 Sentry velja za eno ključnih sredstev ameriškega vojnega letalstva. Gre za leteči poveljniški in nadzorni center, ki omogoča spremljanje zračnega prostora in bojišča na območju do približno 311.000 kvadratnih kilometrov. Letalo lahko hkrati zaznava in sledi do 600 ciljem, vključno z letali, raketami, brezpilotnimi letalniki in kopenskimi enotami.

Trump zagrozil z uničenjem otoka Harg ZDA bodo uničile iranske elektrarne in otok Harg, če se Teheran ne bo kmalu strinjal z dogovorom o končanju vojne, je poročil ameriški predsednik Donald Trump. Hkrati je zagrozil z napadi na objekte za razsoljevanje vode in vztrajal, da se je v Iranu že zgodila sprememba režima. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pa je medtem na novinarski konferenci zatrdila, da se pogajanja med ZDA in Iranom nadaljujejo in potekajo dobro, javne izjave iranskega režima pa da se razlikujejo od tega, kar iranski uradniki govorijo ameriškim pogajalcem zasebno. Opozorila je, da je vojska, če Iran zavrne priložnost za sklenitev dogovora z ZDA, pripravljena Trumpu ponuditi »vse možnosti«. Kot je dejala, Trump ni izključil prisotnosti vojske na terenu, a dodala, da je diplomacija še vedno njegova prva izbira. Trump po njenih besedah še vedno meni, da bo vojna trajala od štiri do šest tednov.

Zbrani podatki se v realnem času posredujejo poveljniškim strukturam na terenu, mornarici ali v Pentagon, medtem ko posadka na krovu usmerja lovska letala proti grožnjam ali podpira operacije na bojišču. Po mnenju strokovnjakov izguba takšnega sistema neposredno zmanjšuje sposobnost usklajevanja zračnih operacij ter obrambe pred sovražnimi napadi. Ameriška flota AWACS trenutno šteje 17 letal, kar pomeni, da gre za omejen in strateško izjemno pomemben vir. Analitiki poudarjajo, da zračni radarji bistveno podaljšajo čas za zaznavo groženj. Sistem AWACS lahko na primer zazna sovražni brezpilotni letalnik na več sto kilometrov razdalje precej prej kot kopenski radarji.

Posebno vprašanje po napadu je, kako je lahko tako pomembno in praviloma dobro varovano sredstvo postalo ranljivo. Običajno takšna letala spremljajo lovci, poleg tega pa se izogibajo neposredni izpostavljenosti sovražnemu ognju. Dejstvo, da je bilo letalo uničeno na tleh, analitiki označujejo kot resen varnostni spodrsljaj. Pojavljajo se tudi domneve o morebitni zunanji podpori Iranu. Po nekaterih ocenah bi lahko napadalci razpolagali z natančnimi koordinatami in satelitskimi podatki, kar odpira vprašanje vloge tretjih držav.

Napad naj bi bil del širše strategije, v kateri Iran cilja omejeno število, a ključnih vojaških sredstev, kot so radarji, letala za oskrbo z gorivom v zraku in sistemi za zgodnje opozarjanje. Tak pristop omogoča doseganje velikega operativnega učinka z relativno omejenimi sredstvi. Kljub svoji pomembnosti pa ima flota E-3 tudi očitne pomanjkljivosti. Letala temeljijo na platformi Boeing 707, prvi primerki pa so v uporabi že od leta 1978. Ameriško letalstvo zato že dlje časa išče ustrezno zamenjavo, vendar dokončna odločitev o novi platformi še ni bila sprejeta.