  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPETOSTI NA BLIŽNJEM VZHODU

Iran uničil ameriško letalo za nadzor zračnega prostora, Trump grozi z uničenjem otoka Harg (FOTO)

Strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko izguba letala bistveno vplivala na ameriško sposobnost vodenja zračnih operacij v regiji.
Poškodovano ameriško letalo za nadzor zračnega prostora po iranskem napadu na zračno bazo v Savdski Arabiji. FOTO: Posnetek Zaslona/x
Kaja Grozina
 30. 3. 2026 | 20:07
 30. 3. 2026 | 20:46
A+A-

V iranskem napadu na zračno bazo v Savdski Arabiji je bil uničen ameriški letalski sistem za zgodnje opozarjanje in nadzor E-3 Sentry (AWACS), kar po ocenah vojaških analitikov predstavlja resen udarec za ameriške zmogljivosti nadzora zračnega prostora in pravočasnega odzivanja na grožnje, poroča hrvaški Dnevnik.

Letalo je bilo po dostopnih informacijah uničeno na tleh v bazi Prince Sultan. Posnetki s prizorišča prikazujejo močno poškodovano letalo z odtrganim repnim delom, medtem ko je njegov značilni rotirajoči radarski krožnik – osrednji element sistema AWACS – pristal na tleh. E-3 Sentry velja za eno ključnih sredstev ameriškega vojnega letalstva. Gre za leteči poveljniški in nadzorni center, ki omogoča spremljanje zračnega prostora in bojišča na območju do približno 311.000 kvadratnih kilometrov. Letalo lahko hkrati zaznava in sledi do 600 ciljem, vključno z letali, raketami, brezpilotnimi letalniki in kopenskimi enotami.

Posledice napada. FOTO: Posnetek Zaslona/x

Trump zagrozil z uničenjem otoka Harg

ZDA bodo uničile iranske elektrarne in otok Harg, če se Teheran ne bo kmalu strinjal z dogovorom o končanju vojne, je poročil ameriški predsednik Donald Trump. Hkrati je zagrozil z napadi na objekte za razsoljevanje vode in vztrajal, da se je v Iranu že zgodila sprememba režima.  Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt pa je medtem na novinarski konferenci zatrdila, da se pogajanja med ZDA in Iranom nadaljujejo in potekajo dobro, javne izjave iranskega režima pa da se razlikujejo od tega, kar iranski uradniki govorijo ameriškim pogajalcem zasebno. Opozorila je, da je vojska, če Iran zavrne priložnost za sklenitev dogovora z ZDA, pripravljena Trumpu ponuditi »vse možnosti«. Kot je dejala, Trump ni izključil prisotnosti vojske na terenu, a dodala, da je diplomacija še vedno njegova prva izbira.

Trump po njenih besedah še vedno meni, da bo vojna trajala od štiri do šest tednov. 

Zbrani podatki se v realnem času posredujejo poveljniškim strukturam na terenu, mornarici ali v Pentagon, medtem ko posadka na krovu usmerja lovska letala proti grožnjam ali podpira operacije na bojišču. Po mnenju strokovnjakov izguba takšnega sistema neposredno zmanjšuje sposobnost usklajevanja zračnih operacij ter obrambe pred sovražnimi napadi. Ameriška flota AWACS trenutno šteje 17 letal, kar pomeni, da gre za omejen in strateško izjemno pomemben vir. Analitiki poudarjajo, da zračni radarji bistveno podaljšajo čas za zaznavo groženj. Sistem AWACS lahko na primer zazna sovražni brezpilotni letalnik na več sto kilometrov razdalje precej prej kot kopenski radarji.

Posebno vprašanje po napadu je, kako je lahko tako pomembno in praviloma dobro varovano sredstvo postalo ranljivo. Običajno takšna letala spremljajo lovci, poleg tega pa se izogibajo neposredni izpostavljenosti sovražnemu ognju. Dejstvo, da je bilo letalo uničeno na tleh, analitiki označujejo kot resen varnostni spodrsljaj. Pojavljajo se tudi domneve o morebitni zunanji podpori Iranu. Po nekaterih ocenah bi lahko napadalci razpolagali z natančnimi koordinatami in satelitskimi podatki, kar odpira vprašanje vloge tretjih držav.

Napad naj bi bil del širše strategije, v kateri Iran cilja omejeno število, a ključnih vojaških sredstev, kot so radarji, letala za oskrbo z gorivom v zraku in sistemi za zgodnje opozarjanje. Tak pristop omogoča doseganje velikega operativnega učinka z relativno omejenimi sredstvi. Kljub svoji pomembnosti pa ima flota E-3 tudi očitne pomanjkljivosti. Letala temeljijo na platformi Boeing 707, prvi primerki pa so v uporabi že od leta 1978. Ameriško letalstvo zato že dlje časa išče ustrezno zamenjavo, vendar dokončna odločitev o novi platformi še ni bila sprejeta.

Več iz teme

NAPETOSTI NA BLIŽNJEM VZHODU

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
UREJANJE OKOLICE

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki