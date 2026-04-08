Iran ustavil promet skozi Hormuško ožino: »Umaknili se bomo iz premirja, če ...«

Iran zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon razmišlja o umiku iz dogovora z ZDA o dvotedenski prekinitvi ognja. Pakistanski premier Šehbaz Šarif je medtem opozoril, da iz več držav v regiji poročajo o novih napadih, in pozval k spoštovanju dogovora.

Iranski mediji: Iran ustavil promet skozi Hormuško ožino

Hormuško ožino sta po dogovoru o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom prečkali dve ladji, je sporočila služba za spremljanje pomorskega prometa Marine Traffic. Kljub dogovoru, ki naj bi ponovno omogočil promet skozi strateško ožino, ta ostaja pod nadzorom Irana, ladje pa potrebujejo dovoljenje iranske revolucionarne garde. A zdaj več iranskih medijev medtem poroča, da so tankerji za prevoz nafte prenehali pluti skozi Hormuško ožino.

Iranski mediji in katarska televizija Al Jazeera poročajo, da se je Teheran pripravljen umakniti iz dogovora in se Izraelu maščevati za bombardiranje Libanona, če bo nadaljeval z napadi, pri čemer se mediji sklicujejo na iranske uradnike in dobro obveščene vire.

Izrael, ki sicer podpira dogovor o prekinitvi ognja, pravi, da Libanon vanj ni vključen. Šarif, ki je posredoval pri pogovorih med ZDA in Iranom, pa je predhodno zagotovil, da dogovor vključuje tudi Libanon.

Iran in Izrael naj bi se medsebojno obstreljevala z raketami in droni, zračna obramba je bila aktivna v Savdski Arabiji, Kuvajtu in Združenih arabskih emiratih, v Bahrajnu pa so odmevale eksplozije.