  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SITUACIJA SE ZAOSTRUJE

Iran v plamenih besa: režim ugasnil internet, množice kričijo »Smrt Islamski republiki!«

Če režim potrebuje temo, da preživi, koliko časa še lahko zdrži pred lastnim ljudstvom?
Na posnetku iz Teherana (9. januar 2026) se na ulici zbirajo protestniki, v ozadju pa gorijo vozila – Reuters navaja, da se stavbe in prometna signalizacija ujemajo s satelitskimi posnetki, datuma pa niso mogli potrditi. FOTO: Social Media Via Reuters

Na posnetku iz Teherana (9. januar 2026) se na ulici zbirajo protestniki, v ozadju pa gorijo vozila – Reuters navaja, da se stavbe in prometna signalizacija ujemajo s satelitskimi posnetki, datuma pa niso mogli potrditi. FOTO: Social Media Via Reuters

Posnetek z 6. januarja 2026 prikazuje spopad protestnikov z iranskimi varnostnimi silami na teheranskem bazarju; po navedbah organizacij za človekove pravice so varnostne sile uporabile solzivec, protestniki pa so vzklikali slogane proti klerikalnim oblastem, pri čemer AFP opozarja, da gre za posnetke z družbenih omrežij (UGC) in da za morebitne digitalne spremembe ne odgovarja. FOTO: - Afp

Posnetek z 6. januarja 2026 prikazuje spopad protestnikov z iranskimi varnostnimi silami na teheranskem bazarju; po navedbah organizacij za človekove pravice so varnostne sile uporabile solzivec, protestniki pa so vzklikali slogane proti klerikalnim oblastem, pri čemer AFP opozarja, da gre za posnetke z družbenih omrežij (UGC) in da za morebitne digitalne spremembe ne odgovarja. FOTO: - Afp

4. januarja 2026 je v središču Pariza protestnik mahal z iransko zastavo iz obdobja pred islamsko revolucijo leta 1979. FOTO: Blanca Cruz Afp

4. januarja 2026 je v središču Pariza protestnik mahal z iransko zastavo iz obdobja pred islamsko revolucijo leta 1979. FOTO: Blanca Cruz Afp

Med udeleženci shoda v Parizu so tudi župan 16. pariškega okrožja Jeremy Redler, mestni svetnik Courbevoieja Arash Derambarsh in francoski senator Francis Szpiner; na dveh shodih se je zbralo več sto ljudi v podporo tedenskemu protestnemu gibanju v Iranu in proti represiji iranskih oblasti. FOTO: Blanca Cruz Afp

Med udeleženci shoda v Parizu so tudi župan 16. pariškega okrožja Jeremy Redler, mestni svetnik Courbevoieja Arash Derambarsh in francoski senator Francis Szpiner; na dveh shodih se je zbralo več sto ljudi v podporo tedenskemu protestnemu gibanju v Iranu in proti represiji iranskih oblasti. FOTO: Blanca Cruz Afp

Fotografija s 30. decembra 2025 prikazuje ljudi v teheranskem Velikem bazarju, ki hodijo mimo zaprtih trgovin po protestih zaradi strmega padca vrednosti iranske valute. FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters

Fotografija s 30. decembra 2025 prikazuje ljudi v teheranskem Velikem bazarju, ki hodijo mimo zaprtih trgovin po protestih zaradi strmega padca vrednosti iranske valute. FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters

Fotografija s 3. januarja 2026 prikazuje vrhovnega voditelja Irana ajatolo Alija Hameneja med govorom na srečanju v Teheranu. FOTO: Office Of The Iranian Supreme Le Via Reuters

Fotografija s 3. januarja 2026 prikazuje vrhovnega voditelja Irana ajatolo Alija Hameneja med govorom na srečanju v Teheranu. FOTO: Office Of The Iranian Supreme Le Via Reuters

Na posnetku iz Teherana (9. januar 2026) se na ulici zbirajo protestniki, v ozadju pa gorijo vozila – Reuters navaja, da se stavbe in prometna signalizacija ujemajo s satelitskimi posnetki, datuma pa niso mogli potrditi. FOTO: Social Media Via Reuters
Posnetek z 6. januarja 2026 prikazuje spopad protestnikov z iranskimi varnostnimi silami na teheranskem bazarju; po navedbah organizacij za človekove pravice so varnostne sile uporabile solzivec, protestniki pa so vzklikali slogane proti klerikalnim oblastem, pri čemer AFP opozarja, da gre za posnetke z družbenih omrežij (UGC) in da za morebitne digitalne spremembe ne odgovarja. FOTO: - Afp
4. januarja 2026 je v središču Pariza protestnik mahal z iransko zastavo iz obdobja pred islamsko revolucijo leta 1979. FOTO: Blanca Cruz Afp
Med udeleženci shoda v Parizu so tudi župan 16. pariškega okrožja Jeremy Redler, mestni svetnik Courbevoieja Arash Derambarsh in francoski senator Francis Szpiner; na dveh shodih se je zbralo več sto ljudi v podporo tedenskemu protestnemu gibanju v Iranu in proti represiji iranskih oblasti. FOTO: Blanca Cruz Afp
Fotografija s 30. decembra 2025 prikazuje ljudi v teheranskem Velikem bazarju, ki hodijo mimo zaprtih trgovin po protestih zaradi strmega padca vrednosti iranske valute. FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters
Fotografija s 3. januarja 2026 prikazuje vrhovnega voditelja Irana ajatolo Alija Hameneja med govorom na srečanju v Teheranu. FOTO: Office Of The Iranian Supreme Le Via Reuters
N. P.
 9. 1. 2026 | 09:10
 9. 1. 2026 | 09:10
6:48
A+A-

Iran preplavlja val protestov, ki se kljub informacijskemu mrku ne umiri – ravno nasprotno, poročila tujih medijev (BBC, Al Jazeera, AP) pravijo, da se stopnjuje. Oblast je državo praktično odrezala od sveta: izklopili so internet, prekinili mednarodne telefonske povezave, ponekod naj bi »odrezali« tudi stacionarne linije. Na ulicah pa – vsaj po posnetkih, ki so prišli na plan pred mrkom – ljudje kričijo proti teokraciji, prižigajo ognje in zahtevajo konec režima.

Nemiri so izbruhnili 28. decembra po sesutju gospodarstva in valuti, ki je zdrsnila v globine – rial je decembra padel celo na približno 1,4 milijona za en ameriški dolar. Od takrat je to že 12. noč, ko se protestniki vračajo na ulice po vsej državi, tudi v Teheranu. Ker je komunikacija prekinjena, natančnega obsega protestov ni mogoče zanesljivo potrditi, a drobci, ki uhajajo ven, kažejo na nekaj veliko večjega od običajnih izbruhov nezadovoljstva.

Ključen pospešek naj bi sprožil poziv izgnanega sina zadnjega iranskega šaha, Reze Pahlavija, ki je ljudi pozval, naj ob 20. uri pridejo na ulice – najprej v četrtek, nato še v petek. Priče so opisovale, da so se ob tej uri po soseskah Teherana razlegali vzkliki »Smrt diktatorju!« in »Smrt Islamski republiki!«, ponekod pa tudi slogani, ki so se nekoč zdeli nepredstavljivi: »To je zadnja bitka! Pahlavi se bo vrnil!« V nekaterih mestih so ljudje – po posnetkih, ki jih je BBC preveril – dvigovali staro predrevolucionarno zastavo z levom in soncem ter vzklikali »Naj živi kralj«, kar kaže, kako daleč se je premaknila jeza na ulici.

4. januarja 2026 je v središču Pariza protestnik mahal z iransko zastavo iz obdobja pred islamsko revolucijo leta 1979. FOTO: Blanca Cruz Afp
4. januarja 2026 je v središču Pariza protestnik mahal z iransko zastavo iz obdobja pred islamsko revolucijo leta 1979. FOTO: Blanca Cruz Afp

Ali bo svet ukrepal?

Režim je odgovoril s potezo, ki je odrezala državo od sveta: z izklopom interneta. Pahlavi je to v svoji izjavi opisal dramatično in neposredno: »Milijoni Irancev so nocoj zahtevali svojo svobodo. V odgovor je režim v Iranu prekinil vse komunikacijske linije. Izklopil je internet. Prekinil je stacionarne linije. Morda bo celo poskušal motiti satelitske signale.« Evropske voditelje je pozval, naj po njegovih besedah sledijo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in pomagajo pri ponovni vzpostavitvi komunikacije: »Pozivam jih, naj uporabijo vse tehnične, finančne in diplomatske vire, ki so na voljo, da se komunikacija iranskemu ljudstvu povrne, da se njihov glas in njihova volja lahko slišita in vidita. Ne dovolite, da glasovi mojih pogumnih rojakov utihnejo.« Analitičarka Holly Dagres je ob tem opozorila, zakaj je izklop interneta za protestnike tako usoden: »To je natanko razlog, zakaj so izklopili internet: da svetu preprečijo, da bi videl proteste. Na žalost je to varnostnim silam verjetno dalo tudi kritje, da ubijejo protestnike.«

Koliko mrtvih je v resnici, ni jasno – a številke, ki prihajajo iz različnih smeri, so pretresljive. Po ameriški organizaciji HRANA je bilo ubitih najmanj 42 ljudi, več kot 2.270 pa naj bi jih pridržali. Drugi viri navajajo nižja števila (na primer najmanj 21 mrtvih po seštevku, ki ga omenjajo ob sklicevanju na uradne izjave in lokalne medije), BBC Persian pa je poročal, da jim je uspelo potrditi identiteto 22 umrlih. Prav ta razlika med ocenami še dodatno kaže, kako zelo izklop informacij zamegli resnico – in kako nevarno je to za tiste, ki so na ulicah.

Fotografija s 30. decembra 2025 prikazuje ljudi v teheranskem Velikem bazarju, ki hodijo mimo zaprtih trgovin po protestih zaradi strmega padca vrednosti iranske valute. FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters
Fotografija s 30. decembra 2025 prikazuje ljudi v teheranskem Velikem bazarju, ki hodijo mimo zaprtih trgovin po protestih zaradi strmega padca vrednosti iranske valute. FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters

Iranska državna televizija je šele v petek zjutraj prekinila molk in priznala, da se dogaja – a z znanim refrenom: krivdo je pripisala »terorističnim agentom« ZDA in Izraela. Govorili so o »žrtvah«, brez podrobnosti, ter trdili, da so goreli zasebni avtomobili, motorji in javna infrastruktura – omenili so metro, gasilska vozila in avtobuse. Hkrati so državne in nadzorovane televizije v nekaterih primerih objavljale posnetke praznih ulic in trdile, da je »vse normalno«, medtem ko so iz drugih virov prihajali posnetki množic. BBC je poleg tega poročal tudi o požaru na objektu v Isfahanu, povezanem s podružnico državne radiotelevizije, a vzrok takrat še ni bil jasen.

Bodo ZDA posredovale?

Zunaj Irana se stopnjuje pritisk. Trump je javno posvaril Teheran, da bodo ZDA ukrepale, če bo režim »nasilno pobijal mirne protestnike«. V intervjuju je to zaostril z besedami: »Zelo odločno so jim povedali – še bolj odločno, kot vam govorim zdaj – da bodo, če to storijo, močno plačali.« V drugem nastopu je šel celo tako daleč, da je namignil, da bi lahko bil 86-letni vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej pripravljen na odhod: »Išče, kam bi šel. Zelo slabo postaja.« Ob tem Trump ni želel jasno odgovoriti, ali bi se sestal s Pahlavijem, češ da »morda ne bi bilo primerno«.

Ajatola oziroma ajatolah pomeni visok šiitski verski voditelj oziroma učenjak.

»Voditelj ajatola« pomeni, da državo vodi najvišji šiitski verski voditelj, ki ima zadnjo besedo pri politiki in varnosti.

Tudi znotraj Irana si signali nasprotujejo. Predsednik Masoud Pezeshkian je po poročilih pozival k »veliki meri zadržanosti« pri ravnanju z demonstracijami, medtem ko je Hamenej že prej dejal, da je treba izgrednike »postaviti na njihovo mesto«. Glavni sodnik Gholam-Hossein Mohseni-Ejei je bil še ostrejši: »Če kdo pride na ulice zaradi izgredov ali ustvarjanja negotovosti ali jih podpira, potem zanj ne ostane nobenega izgovora. Zadeva je postala zelo jasna in transparentna. Zdaj delujejo v skladu s sovražniki Islamske republike Irana.« Združeni narodi so medtem opozorili, da je nujno treba preprečiti nove smrti, in pozvali oblasti, naj spoštujejo svobodo izražanja ter pravico do mirnega zbiranja. Amnesty International pa je režim obtožil tudi grobih prijemov v bolnišnicah – med drugim so opozorili na primer iz mesta Ilam, kjer naj bi varnostne sile vdrle v bolnišnico, uporabile solzivec, razbijale vrata in napadle ljudi, tudi zdravstveno osebje, ter skušale pridržati ranjene protestnike.

Fotografija s 3. januarja 2026 prikazuje vrhovnega voditelja Irana ajatolo Alija Hameneja med govorom na srečanju v Teheranu. FOTO: Office Of The Iranian Supreme Le Via Reuters
Fotografija s 3. januarja 2026 prikazuje vrhovnega voditelja Irana ajatolo Alija Hameneja med govorom na srečanju v Teheranu. FOTO: Office Of The Iranian Supreme Le Via Reuters

Iran je ulične upore v preteklosti že doživel – tudi po močno odmevni smrti Mahse Amini v policijskem pridržanju. A tokrat se zdi, da se je gospodarska beda zlila z dolgo potlačenim besom in da oblast prvič po dolgem času lovi sapo: internet lahko ugasnejo, a ognja na ulicah ne morejo. In zato visi v zraku vprašanje, ki ga danes šepetajo mnogi: če režim potrebuje temo, da preživi – koliko časa še lahko zdrži pred lastnim ljudstvom?

Več iz teme

IranprotestiinternetAli Hamenejkomunikacijski mrkrežimdiktaturaTeheran
ZADNJE NOVICE
09:15
Novice  |  Slovenija
JELKA GODEC

Janševa Jelka brutalno o odhodu 3 ortopedov: »To popraviti bo hudičevo težko«, Golob pa ni zaskrbljen (VIDEO)

Jelka Godec se je odzvala na zadnje kadrovske spremembe na ortopediji UKC Ljubljana, medtem premier zaupa vodstvu UKC, da bo zagotovilo izvajanje programa ortopedije.
9. 1. 2026 | 09:15
09:10
Novice  |  Svet
SITUACIJA SE ZAOSTRUJE

Iran v plamenih besa: režim ugasnil internet, množice kričijo »Smrt Islamski republiki!«

Če režim potrebuje temo, da preživi, koliko časa še lahko zdrži pred lastnim ljudstvom?
9. 1. 2026 | 09:10
09:06
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ OBOROŽENIH ROPOV

Balkanci ropali po Obali

Koprski kriminalisti preiskali več oboroženih ropov iz poletja 2024. Trojico tujih državljanov so kazensko ovadili tožilstvu.
9. 1. 2026 | 09:06
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Shana: Ali boste živeli svojo resnico? (Suzy)

Leto 2025 je bilo alkimistična peč, v kateri se je stara karma topila v svetlobi razumevanja.
9. 1. 2026 | 09:00
08:59
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Viralen trik za pse obnorel splet: poglejte, kaj lastniki po sprehodu počnejo doma

Preprost zimski trik za lastnike psov: kako s kuhinjskim pripomočkom hitro odstraniti sneg z dlake in se izogniti mokrim tlem doma.
9. 1. 2026 | 08:59
08:57
Lifestyle  |  Polet
POZOR, KIDANJE JE LAHKO NEVARNO

Čiščenje snega lahko resno ogrozi srce! Preverite ali ste med ogroženimi

Telesno aktivni starejši posamezniki brez znanih srčnih težav se lahko sami odločijo za čiščenje snega, vendar naj to počnejo postopno, brez pretiravanja in z rednimi odmori.
Miroslav Cvjetičanin9. 1. 2026 | 08:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki