VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Iran zagrozil Trumpu: »Pazite, da ne eliminirajo vas!«

Grožnjo je izrekel šef varnostne službe iranskega režima, ki pravi, da se Iran »ne boji njegovih praznih groženj«.
Na Trumpa je pred letom in pol streljal pakistanski državljan, ki ga je usposabljala iranska revolucionarna garda. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
Na Trumpa je pred letom in pol streljal pakistanski državljan, ki ga je usposabljala iranska revolucionarna garda. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
B. K. P.
 10. 3. 2026 | 16:57
 10. 3. 2026 | 16:57
2:23
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump nima težav z izrekanjem groženj drugim državam in njihovim voditeljem in običajno jih s takšnimi in drugačnimi grožnjami tudi prestraši, znan je namreč po tem, da jih pogosto tudi uresniči. Po robu se mu je postavila Evropa, ko je začel groziti s prevzemom Grenlandije, prav tako se na njegove grožnje s prekinitvijo trgovinskih odnosov ni ozirala Španija, ki je brez težav zavrnila Trumpovo zahtevo po sodelovanju pri napadih na Iran. Če je predsednik Trump redko priča zavrnitvi katere od želja ali zahtev, pa je še manj vajen, da bi kdo drug grozil njemu. Ravno to pa so si zdaj dovolili v Iranu, od koder prihaja opozorilo Donaldu Trumpu, naj »pazi, da ga ne eliminirajo«. Grožnja je prišla po tem, ko je ameriški predsednik dejal, da ne verjame, da lahko novi vrhovni vodja, ki je nasledil ubitega ajatolo Alija Hameneja, »živi v miru«. Trump je Iranu najprej sporočil, naj se pripravi na »smrt, ogenj in bes«, ker je zaprl Hormuško ožino, nato pa zagrozil novemu voditelju Mojtabi Hameneju.

Za ameriško televizijo Fox je Trump dejal, da novi vrhovni vodja ne bo mogel »živeti v miru« in da sam »ni zadovoljen z njegovim imenovanjem«, saj je Iran opozoril, da bo on tisti, ki bo imel zadnjo besedo glede njihovega voditelja. Šef varnostne službe iranskega režima Ali Laridžani pa je ob teh Trumpovih komentarjih zgolj zamahnil z roko, saj da se Iran »ne boji njegovih praznih groženj«. Dodal je: »Tudi tisti, ki so večji od vas, ne morejo eliminirati iranskega naroda. Pazite, da ne eliminirajo vas!« Trump je bil sicer že med kampanjo pred predsedniškimi volitvami leta 2024 tarča atentata iranskega operativca. Asif Merchant, pakistanski državljan, ki ga je usposabljala iranska revolucionarna garda, je bil tudi spoznan za krivega načrtovanja atentata. Ministrstvo za pravosodje je ob razglasitvi sodbe sporočilo, da je bil cilj maščevanje za umor iranskega generala Kasema Solejmanija med Trumpovim prvim mandatom leta 2020.

Več iz teme

Donald TrumpIranvojnagrožnje
