Iran zagrozil z zaprtjem Hormuške ožine, Trumpu očital širjenje laži

Galerija
Če se bo ameriška blokada iranskih pristanišč nadaljevala, Hormuška ožina ne bo ostala odprta, je davi sporočil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Dodal je, da je prehod skozi ožino mogoč le z dovoljenjem iranskih oblasti. Iran je zanikal tudi trditve predsednika ZDA Donalda Trumpa o predaji zalog obogatenega urana. »Če se bo blokada nadaljevala, Hormuška ožina ne bo ostala odprta,« je zgodaj zjutraj na omrežju X zapisal Galibaf in dodal, da tranzit skozi ožino poteka po »dogovorjeni poti« in z odobritvijo iranskih oblasti, kot je v petek že nakazal zunanji minister Abas Aragči.
Trump je v petek pozdravil napoved Irana o ponovnem odprtju ožine in kasneje dodal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja v veljavi, dokler ne bo dosežen dogovor z Iranom, kar je ujezilo oblasti v Teheranu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Esmail Bagei je dejal, da se bo Iran v primeru nadaljevanja blokade ustrezno odzval in da to pomeni kršitev premirja, o katerem sta se Iran in ZDA dogovorila prejšnji teden in se izteče 22. aprila. Trump je sicer v zadnjih dneh namignil tudi, da bi lahko nova pogajanja potekala že ta konec tedna.
Galibaf je davi v zapisu na X dodal še, da se bo o tem, ali bo ožina odprta ali zaprta, ter o veljavnih predpisih za prehod odločalo na kraju samem, »ne pa na družbenih omrežjih«. Trumpu je očital širjenje lažnih trditev in dejal, da ZDA na ta način v pogajanjih ne bodo dosegle nobenega napredka. Iran je zavrnil tudi Trumpove trditve, da je pristal na predajo svojih zalog obogatenega urana, kar je ena od ključnih točk v pogajanjih med stranema.
Predsednik ZDA je v petek na zborovanju konservativnega gibanja Turning Point USA v Arizoni dejal, da bodo Američani v okviru mirovnega dogovora skupaj z Iranom izkopali obogateni uran iz podzemnih jedrskih objektov, nato pa material prepeljali na ozemlje ZDA. V Teheranu so njegove trditve zavrnili in sporočili, da se »zaloge obogatenega urana ne gredo nikamor«.