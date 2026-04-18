  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDA IN IRAN

Iran zagrozil z zaprtjem Hormuške ožine, Trumpu očital širjenje laži

Trump je v petek pozdravil napoved Irana o ponovnem odprtju ožine in kasneje dodal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja v veljavi.
Trump je dejal, da bodo izkopali obogateni uran, Teheran to zanika. FOTO: Evan Vucci Reuters
STA, N. P.
 18. 4. 2026 | 10:15
2:20
A+A-

Če se bo ameriška blokada iranskih pristanišč nadaljevala, Hormuška ožina ne bo ostala odprta, je davi sporočil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Dodal je, da je prehod skozi ožino mogoč le z dovoljenjem iranskih oblasti. Iran je zanikal tudi trditve predsednika ZDA Donalda Trumpa o predaji zalog obogatenega urana. »Če se bo blokada nadaljevala, Hormuška ožina ne bo ostala odprta,« je zgodaj zjutraj na omrežju X zapisal Galibaf in dodal, da tranzit skozi ožino poteka po »dogovorjeni poti« in z odobritvijo iranskih oblasti, kot je v petek že nakazal zunanji minister Abas Aragči.

Trump je v petek pozdravil napoved Irana o ponovnem odprtju ožine in kasneje dodal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja v veljavi, dokler ne bo dosežen dogovor z Iranom, kar je ujezilo oblasti v Teheranu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Esmail Bagei je dejal, da se bo Iran v primeru nadaljevanja blokade ustrezno odzval in da to pomeni kršitev premirja, o katerem sta se Iran in ZDA dogovorila prejšnji teden in se izteče 22. aprila. Trump je sicer v zadnjih dneh namignil tudi, da bi lahko nova pogajanja potekala že ta konec tedna.

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf. FOTO: - Afp
Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf. FOTO: - Afp

Galibaf je davi v zapisu na X dodal še, da se bo o tem, ali bo ožina odprta ali zaprta, ter o veljavnih predpisih za prehod odločalo na kraju samem, »ne pa na družbenih omrežjih«. Trumpu je očital širjenje lažnih trditev in dejal, da ZDA na ta način v pogajanjih ne bodo dosegle nobenega napredka. Iran je zavrnil tudi Trumpove trditve, da je pristal na predajo svojih zalog obogatenega urana, kar je ena od ključnih točk v pogajanjih med stranema.

Predsednik ZDA je v petek na zborovanju konservativnega gibanja Turning Point USA v Arizoni dejal, da bodo Američani v okviru mirovnega dogovora skupaj z Iranom izkopali obogateni uran iz podzemnih jedrskih objektov, nato pa material prepeljali na ozemlje ZDA. V Teheranu so njegove trditve zavrnili in sporočili, da se »zaloge obogatenega urana ne gredo nikamor«.

IranDonald TrumpZDAjedrski dogovorpogajanjaObogateni urannaftaHormuška ožinablokada
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki