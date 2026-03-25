VOJNA

Iran zavrača Trumpa in pošilja pet zahtev za konec vojne! ZDA pošiljajo kopenske čete na Bližnji vzhod

Iran naj bi podal pet svojih pogojev za končanje vojne, ki med drugim vključujejo tudi zahtevo po odškodnini.
Donald Trump. FOTO: Jim Watson Afp
STA, M. U.
 25. 3. 2026 | 18:25
 25. 3. 2026 | 18:28
Iran je zavrnil ameriški predlog načrta za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, je ob sklicevanju na neimenovanega visokega uradnika poročala iranska televizija Press TV. Iran naj bi podal pet svojih pogojev za končanje vojne, ki med drugim vključujejo tudi zahtevo po odškodnini.

Združene države so potrdile napotitev kopenskih sil na Bližnji vzhod, potem ko je Iran zavrnil »pretirane« zahteve iz mirovnega načrta Donalda Trumpa. Pentagon je za The Independent potrdil, da bodo v regijo napoteni pripadniki 82. zračnodesantne divizije, nekatere podporne enote divizije in 1. brigadne bojne skupine.

»Vojna se bo končala, ko bo Iran odločil, da se konča, ne ko si bo Trump zamislil njen zaključek,« je dejal neimenovani iranski uradnik, na katerega se sklicuje televizija Press TV.

Teheran podal pet svojih pogojev za končanje sovražnosti

Ti vključujejo konec agresije na Iran, prenehanje izvajanja atentatov na njegove voditelje in vzpostavitev močnih mehanizmov, ki bodo zagotavljali, da niti Izrael niti ZDA ne bosta nadaljevala vojne. Zaradi povzročene škode Iran pričakuje tudi vojno odškodnino, ki naj bi jo uporabili za obnovo.

Eden od iranskih pogojev je tudi zaustavitev sovražnosti na vseh frontah na Bližnjem vzhodu in proti vsem »odporniškim skupinam« v t. i. osi upora. Slednjo sestavljajo proiranske skupine, ki se borijo proti sovražnikom Irana v regiji, denimo libanonski Hezbolah in palestinski Hamas.

Teheran: Trump se »pogovarja sam s sabo« in prikriva strateški poraz (VIDEO)

Iran prav tako pričakuje mednarodna zagotovila, povezana s Hormuško ožino, pri čemer želi pravico do uveljavljanja suverenosti nad to pomorsko potjo, ki je ključna za svetovno trgovino.

Teheran sicer še ni podal nobene uradne izjave v zvezi z ameriškim mirovnim predlogom, ki naj bi vključeval 15 točk.

Guterres: Vojna na Bližnjem vzhodu ušla izpod nadzora

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes dejal, da je vojna na Bližnjem vzhodu ušla izpod nadzora in opozoril, da bosta trpljenje in gospodarska škoda toliko večja, kolikor dlje bodo trajali spopadi. »Konflikt je presegel tudi meje, ki so se voditeljem zdele še tako nepredstavljive. Svet se sooča z nevarnostjo širše vojne, naraščajočim valom človeškega trpljenja in globljim globalnim gospodarskim pretresom. To je šlo predaleč,« je Guterres dejal glede izraelsko-ameriške vojne proti Iranu. ZDA in Izrael je pozval, naj končata vojno, Iran pa, naj preneha napadati sosednje države ob Perzijskem zalivu.

Visok diplomatski vir v Iranu je za katarsko televizijo Al Jazeera potrdil, da so prejeli ameriški predlog, ob tem pa načrt opredelil kot »nerazumen«. Dodal je, da od 28. februarja niso potekali neposredni pogovori med iranskimi in ameriškimi oblastmi, da pa so si izmenjali sporočila prek številnih posrednikov.

V Pakistanu pa so danes potrdili, da je ameriški predlog iranskim oblastem posredoval Islamabad, ki se je pred tem ponudil tudi za gostitelja mirovnih pogovorov med vpletenimi državami. Obstoj ameriškega načrta je potrdil tudi Egipt, kot morebiten posrednik se omenja še Turčija.

Trumpa označili za lažnivca

Trump je ta teden večkrat zatrdil, da med ZDA in Iranom potekajo pogajanja, kar pa je iranska vojska davi zavrnila v izjavi, ki so jo objavili iranski mediji. Trumpa so ob tem nekateri označili za lažnivca. Iranski časnik Javan ga je v karikaturi na naslovnici denimo upodobil kot Ostržka in zapisal, da predsednik ZDA z lažmi poskuša umiriti svetovne trge in znižati cene nafte, ki so od ameriško-izraelskega napada na Iran močno poskočile.

IranDonald TrumpZDAIran in ZDA
18:15
Novice  |  Slovenija
OSEBNA IZPOVED

Anja iskreno o dveh splavih in diagnozi PCOS: »Spraševala sem se, zakaj moje telo ne zmore tistega, za kar je ustvarjeno«

Vplivnica in mentorica za ženske je za Slovenske novice odkrito spregovorila o boleči izkušnji, izgubi zaupanja v lastno telo in poti, na kateri danes pomaga tudi drugim.
Kaja Grozina25. 3. 2026 | 18:15
18:15
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Prihaja mraz, ki lahko uniči pridelek: to morate storiti takoj

Napovedana ohladitev in sneg do nižin povečujeta tveganje za pozebo. Strokovnjaki svetujejo pravočasno zaščito rastlin v občutljivi fazi razvoja.
25. 3. 2026 | 18:15
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŽE DVAJSETI IZBOR

Cviček postal županovo vino

Vzorce je oddalo 14 pridelovalk in pridelovalcev, ocenjevala jih je petčlanska komisija.
Drago Perko25. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Polet
DA NAS NE BI BILO STRAH

Ali zdravila za holesterol vplivajo na športno zmogljivost?

Dobra novica za vse rekreativne kolesarje: tudi ob jemanju zdravil za holesterol lahko ostanete aktivni in naredite še več za svoje srce.
Miroslav Cvjetičanin25. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: prihaja čustvena zmeda

Jutri popoldne Luna tvori kvadrat s Saturnom, kar lahko prinese občutke omejitev ali čustvene teže.
25. 3. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
POMEMBEN POTENCIAL

Biometan – domač obnovljiv vir za zanesljivo razogljičenje ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Pri naših sosedih vas čaka največje naravno termalno jezero na svetu

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
25. 3. 2026 | 11:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Koliko časa Slovenci namenimo kuhanju?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
