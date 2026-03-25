Iran zavrača Trumpa in pošilja pet zahtev za konec vojne! ZDA pošiljajo kopenske čete na Bližnji vzhod

Iran je zavrnil ameriški predlog načrta za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, je ob sklicevanju na neimenovanega visokega uradnika poročala iranska televizija Press TV. Iran naj bi podal pet svojih pogojev za končanje vojne, ki med drugim vključujejo tudi zahtevo po odškodnini.

Združene države so potrdile napotitev kopenskih sil na Bližnji vzhod, potem ko je Iran zavrnil »pretirane« zahteve iz mirovnega načrta Donalda Trumpa. Pentagon je za The Independent potrdil, da bodo v regijo napoteni pripadniki 82. zračnodesantne divizije, nekatere podporne enote divizije in 1. brigadne bojne skupine.

»Vojna se bo končala, ko bo Iran odločil, da se konča, ne ko si bo Trump zamislil njen zaključek,« je dejal neimenovani iranski uradnik, na katerega se sklicuje televizija Press TV.

Teheran podal pet svojih pogojev za končanje sovražnosti

Ti vključujejo konec agresije na Iran, prenehanje izvajanja atentatov na njegove voditelje in vzpostavitev močnih mehanizmov, ki bodo zagotavljali, da niti Izrael niti ZDA ne bosta nadaljevala vojne. Zaradi povzročene škode Iran pričakuje tudi vojno odškodnino, ki naj bi jo uporabili za obnovo.

Eden od iranskih pogojev je tudi zaustavitev sovražnosti na vseh frontah na Bližnjem vzhodu in proti vsem »odporniškim skupinam« v t. i. osi upora. Slednjo sestavljajo proiranske skupine, ki se borijo proti sovražnikom Irana v regiji, denimo libanonski Hezbolah in palestinski Hamas.

Iran prav tako pričakuje mednarodna zagotovila, povezana s Hormuško ožino, pri čemer želi pravico do uveljavljanja suverenosti nad to pomorsko potjo, ki je ključna za svetovno trgovino.

Teheran sicer še ni podal nobene uradne izjave v zvezi z ameriškim mirovnim predlogom, ki naj bi vključeval 15 točk.

Guterres: Vojna na Bližnjem vzhodu ušla izpod nadzora Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes dejal, da je vojna na Bližnjem vzhodu ušla izpod nadzora in opozoril, da bosta trpljenje in gospodarska škoda toliko večja, kolikor dlje bodo trajali spopadi. »Konflikt je presegel tudi meje, ki so se voditeljem zdele še tako nepredstavljive. Svet se sooča z nevarnostjo širše vojne, naraščajočim valom človeškega trpljenja in globljim globalnim gospodarskim pretresom. To je šlo predaleč,« je Guterres dejal glede izraelsko-ameriške vojne proti Iranu. ZDA in Izrael je pozval, naj končata vojno, Iran pa, naj preneha napadati sosednje države ob Perzijskem zalivu.

Visok diplomatski vir v Iranu je za katarsko televizijo Al Jazeera potrdil, da so prejeli ameriški predlog, ob tem pa načrt opredelil kot »nerazumen«. Dodal je, da od 28. februarja niso potekali neposredni pogovori med iranskimi in ameriškimi oblastmi, da pa so si izmenjali sporočila prek številnih posrednikov.

V Pakistanu pa so danes potrdili, da je ameriški predlog iranskim oblastem posredoval Islamabad, ki se je pred tem ponudil tudi za gostitelja mirovnih pogovorov med vpletenimi državami. Obstoj ameriškega načrta je potrdil tudi Egipt, kot morebiten posrednik se omenja še Turčija.

Trumpa označili za lažnivca

Trump je ta teden večkrat zatrdil, da med ZDA in Iranom potekajo pogajanja, kar pa je iranska vojska davi zavrnila v izjavi, ki so jo objavili iranski mediji. Trumpa so ob tem nekateri označili za lažnivca. Iranski časnik Javan ga je v karikaturi na naslovnici denimo upodobil kot Ostržka in zapisal, da predsednik ZDA z lažmi poskuša umiriti svetovne trge in znižati cene nafte, ki so od ameriško-izraelskega napada na Iran močno poskočile.