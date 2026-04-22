Iranska garda udarila po treh ladjah: dve pluli brez ustreznega dovoljenja?

Iz Hormuške ožine danes poročajo o treh napadih na tovorne ladje. Mornarica Iranske revolucionarne garde je po lastnih navedbah zasegla dve ladji in ju preusmerila proti iranski obali, saj naj bi po Hormuški ožini pluli brez ustreznega dovoljenja. Tretja je po napadu obstala v bližini iranske obale, poroča britanski BBC.

Prvi napad na tovorno ladjo se je po navedbah britanske pomorske agencije Maritime Trade Operations zgodil, ko se je ladji Epaminondas v lasti grškega podjetja severovzhodno od Omana v bližini vhoda v Hormuško ožino približal čoln iranske revolucionarne garde, s katerega so začeli streljati. Revolucionarna garda je ladjo zasegla in preusmerila proti iranski obali. Iranske sile so zasegle in proti iranski obali preusmerile še ladjo MSC Francesca, ki je pod panamsko zastavo plula proti Arabskemu morju. Glede na navedbe britanskega varnostnega podjetja Vanguard je bil v napadu na ladjo poškodovan njen trup.

Po navedbah revolucionarne garde naj bi ladji po Hormuški ožini pluli brez ustreznega dovoljenja in posegali v navigacijske sisteme. Mornarica revolucionarne garde je po poročanju iranskih medijev napadla tudi ladjo Euphoria, ki je po napadu obstala v bližini iranske obale. Ladja naj bi bila v lasti podjetja iz Združenih arabskih emiratov in pluje pod panamsko zastavo, še navaja BBC.