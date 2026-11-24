Iransko pevko Parastoo Ahmadi in štiri člane njene ekipe so v mestu Kom kaznovali s po 74 udarci z bičem, ker je leta 2024 na koncertu, prenašanem v živo na YouTubu, nastopila brez naglavne rute. Poleg telesne kazni so jim izrekli še dveletno prepoved umetniškega delovanja in potovanja v tujino.

Sodišče jih je junija spoznalo za krive »žalitve javne morale s produkcijo in objavo nespodobnih vsebin na spletu«, potem ko je sodišče v Komu septembra zavrnilo njihovo pritožbo, pa so kazen zdaj tudi izvršili. 29-letna pevka je na »spornem« posnetku nastopila v črni obleki brez rokavov, z ogrlico v obliki zemljevida Irana in razpuščenimi lasmi, spremljali pa so jo štirje moški glasbeniki. Oblasti so jih pridržale decembra 2024, kmalu po tem, ko so izvedli domoljubno pesem Az Khoone Javanane Vatan (Iz krvi mladine domovine). Posnetek nastopa je na YouTubu zbral več milijonov ogledov. Iranska zakonodaja ženskam zapoveduje zakrivanje las in telesa ter jim prepoveduje samostojne javne pevske nastope. Stroga pravila oblačenja so bila leta 2022 povod za množične proteste po smrti Kurdinje Mahse Amini, ki je umrla v policijskem pridržanju po aretaciji zaradi domnevno nepravilno nameščenega hidžaba.

Odvetniki naredili vse, da bi omilili kazen

Eden od odvetnikov obsojenih je za BBC potrdil, da so kazen izvršili na uradu za izvrševanje kazenskih sankcij v Komu. »Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi sodbo razveljavili ali dosegli vsaj znižanje oziroma pogojno kazen, a nam ni uspelo,« je dejal in dodal, da so oblasti zavrnile tudi prošnjo za preložitev izvršitve.

Zahodne vlade in organizacije za človekove pravice bičanje označujejo za mučenje in kršitev mednarodnega prava, medtem ko Teheran očitke zavrača. Direktor organizacije Iran Human Rights Mahmud Amiri-Mogadam je ob obsodbi kazni opozoril na gospodarsko in infrastrukturno krizo v državi: »Zapela je, islamska republika pa je odgovorila z bičem. Režim, ki ne zna rešiti krize z življenjskimi stroški, vodo in elektriko, a brez oklevanja biča žensko zaradi njenega glasu, je prišel do konca svoje poti.« Oglasila se je tudi v ZDA živeča iranska novinarka Masih Alinežad, ki je poudarila, da se režim boji pojoče ženske, hkrati pa okrcala molk iranskih moških glasbenikov. »Ženske v Iranu in Afganistanu bičajo zaradi uveljavljanja najosnovnejših pravic. Tako je videti življenje pod islamskimi režimi,« je zapisala.